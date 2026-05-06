România devine a doua țară din lume care primeşte acces la sistemul american anti-dronă, Counter-UAS Marketplace

Ambasada României în SUA a anunţat că ţara noastră devine al doilea stat, după Marea Britanie, care primeşte acces la sistemul american Counter-UAS Marketplace, de combatere a dronelor. Acordul militar a fost încheiat după ce diferite drone ruseşti au pătruns în spaţiul nostru aerian, în contextul războiului din Ucraina.

"România a semnat un nou acord cu Statele Unite axat pe drone și sisteme anti-drone, marcând un pas important în consolidarea securității naționale și regionale. Prin acest parteneriat, România devine a doua țară, după Marea Britanie, care obține acces în timp real la platforma americană Counter-UAS Marketplace, îmbunătățindu-și semnificativ capacitatea de a monitoriza și de a răspunde amenințărilor aeriene.

Acordul vine într-un context mai larg al provocărilor de securitate în continuă evoluție din regiunea Mării Negre și reflectă un angajament comun față de inovație, interoperabilitate și capacități de răspuns rapid în cadrul NATO.

Dincolo de implicațiile sale imediate în materie de apărare, inițiativa evidențiază, de asemenea, rolul tot mai mare al României ca partener strategic de încredere și contribuitor activ la securitatea colectivă pe flancul estic al NATO", a comunicat Ambasada României în SUA.