România ia măsuri preventive împotriva hantavirusului. „Nu înseamnă că ne așteptăm să fie o problemă de sănătate publică”

Institutul Național de Sănătate Publică supraveghează astfel de posibile cazuri în opt județe ale țării. Colaj foto: Getty Images / Captură Antena 3 CNN

Este alertă din cauza virusului periculos care a făcut deja mai multe victime. Unul dintre francezii repatriaţi de pe nava cu focar de hantavirus a început să prezinte simptome chiar în timpul zborului spre casă. În urma evaluării, acesta a fost plasat direct în izolare strictă. În prima zi de evacuări de la bordul navei, au fost debarcate aproape 100 de persoane dintre cele 150. Pe cei mai mulţi îi aşteaptă săptămâni întregi de carantină. Medicii români transmit însă că la noi în țară circulă doar tulpini transmise de rozătoare, fără să fie raportate și variantele de virus care se transmit de la om la om.

Institutul Național de Sănătate Publică supraveghează astfel de posibile cazuri în opt județe ale țării, iar în ultimii 3 ani în țara noastră au fost descoperite 15 astfel de cazuri. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș din Capitală spune că „nu există un risc real” pentru români.

„Nu există un risc real. Acum, este foarte adevărat că la orice provocare, inclusiv în cazul hantavirusului, este bine să avem o reacție rapidă. Asta nu înseamnă că ne așteptăm la vreo explozie de cazuri. De altfel, nu a fost niciun român pe acel vas de croazieră. Deci nu cred că se pune, în mod real, problema să ajungem într-o situație în care virusul să se transmită de la om la om și să fie afectat și un cetățean român.

Totuși, trebuie spus că Institutul Național de Sănătate Publică este pregătit pentru astfel de provocări, iar noi, la nivelul Institutului Matei Balș, avem unitatea specializată pentru boli emergente. Așa s-a întâmplat și în cazul Ebola, când au existat suspiciuni, iar pentru orice boală de acest gen, inclusiv infecția cu hantavirus, suntem pregătiți în orice moment.

Deci, dacă în această noapte sau oricând va exista o suspiciune de infecție cu hantavirus, noi suntem pregătiți ca pacientul să ajungă la Institutul Matei Balș”, a explicat Marinescu.

În plus, el spune că, deși suntem pregătiți, „nu înseamnă că ne așteptăm să fie o problemă de sănătate publică”.

„Spuneam că suntem pregătiți, dar asta nu înseamnă că ne așteptăm să fie o problemă de sănătate publică. De altfel, este un virus prezent la nivel global, inclusiv în România. Au existat cazuri, este adevărat, însă absolut izolate, iar de cele mai multe ori transmiterea se face prin contact direct sau indirect cu rozătoarele.

Transmiterea de la om la om a fost descrisă și anterior, dar este foarte rară. Se pare că acest lucru s-a întâmplat și pe acel vas de croazieră, unde, într-adevăr, au fost trei decese. Trebuie însă să înțelegem că, de cele mai multe ori, nu vorbim despre forme severe de infecție. Totuși, la persoane cu un sistem imunitar afectat, din cauza vârstei sau a unor boli cronice, pot apărea și forme severe de boală, așa cum s-a întâmplat pe acel vas”, a subliniat el.

Un focar de hantavirus a fost descoperit pe nava olandeză MV Hondius, unde 3 persoane au murit.

Hantavirusul este denumirea dată unui grup de virusuri purtate de rozătoare, care se transmit în principal la oameni prin inhalarea particulelor aflate în aer provenite din excremente uscate de rozătoare.

Infecțiile apar, de obicei, atunci când virusul ajunge în aer din urina, excrementele sau saliva rozătoarelor, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC). Deși rar, virusul se poate transmite și prin mușcături sau zgârieturi provocate de rozătoare.