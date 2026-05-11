Orașul de la „capătul lumii” neagă că ar fi provocat focarul de hantavirus. „Din 1996 nu am mai avut niciun caz”

Fiind cel mai sudic oraș al Argentinei, Ushuaia s-a bucurat de mult timp de titulatura de „Capătul lumii”, dar și de o poartă de acces atât pentru excursii în Antarctica pentru turiști, care doresc să exploreze frumusețea naturală dramatică a Patagoniei. Dar, în ultimele zile s-a confruntat cu un alt tip de faimă, una care a umbrit afacerile și oficialii locali: sugestia că ar putea fi focarul inițial de hantavirus de pe nava olandeză MV Hondius, scrie BBC News.

Nava de croazieră este acum ancorată în Tenerife, în Insulele Canare din Spania, unde pasagerii sunt evacuați și transportați acasă. Și-a început călătoria pe 1 aprilie, la peste 9.656 distanță, în Ushuaia, în provincia Tierra del Fuego.

La bord se aflau 114 pasageri și 61 de membri ai echipajului din 22 de țări. Deși se crede că virusul a ajuns la bord acolo, originea sa precisă și identitatea celor care îl transportau rămân neclare. Această incertitudine a alimentat speculații intense.

O teorie sugerează că un pasager ar fi putut fi infectat la o groapă de gunoi de la periferia orașului Ushuaia, unde turiștii vin adesea pentru a observa păsările și unde deșeurile atrag șobolani și șoareci. Oficialii argentinieni care au vorbit anonim cu unele agenții de știri au declarat că aceasta este principala lor ipoteză.

Această sugestie, însă, nu a fost bine primită la nivel local.

„În Tierra del Fuego nu avem nicio înregistrare a cazurilor de hantavirus în istoria noastră”, a declarat Juan Facundo Petrina, directorul general de epidemiologie și sănătate a mediului din provincie.

„Și mai exact, din 1996, când Sistemul Național de Supraveghere a inclus-o printre bolile cu raportare obligatorie, nu am mai avut niciun caz în Tierra del Fuego”, subliniază el.

Petrina, care a preluat funcția în 2021, în timpul pandemiei de Coronavirus, a repetat acest lucru în fiecare conferință de presă și interviu pe care l-a acordat în ultimele zile.

El a subliniat că provincia sa este o sursă improbabilă a infecției și că zona endemică pentru hantavirus se află la peste 1.500 km nord.

„Pentru început, nu avem subspecia șoarecelui cu coadă lungă (care transmite boala) și nici nu împărtășim aceleași condiții climatice ca și nordul Patagoniei, nici în ceea ce privește umiditatea, nici temperatura pentru dezvoltarea sa. Și dacă rozătoarele ar începe să se miște, din moment ce nu respectă granițele geografice, este important să ne amintim că suntem o insulă. S-ar confrunta cu limitarea traversării Strâmtorii Magellan pentru a infecta speciile locale, ceea ce reprezintă o dificultate suplimentară, dincolo de climă”, a explicat el.

Deși mulți experți sunt de acord cu Petrina, guvernul național al Argentinei a anunțat că trimite o echipă de experți acolo pentru a stabili dacă există urme de hantavirus sau dacă șoarecele cu coadă lungă a ajuns în regiune.

Echipa va lucra cu biologi locali pentru a prinde șobolani la groapa de gunoi și a-i testa pentru virus. Însă, la două zile după anunț, experții nu au sosit încă. Când BBC a vizitat locul, erau zeci de păsări care încercuiau grămezile de deșeuri și niciun semn al unei anchete active.

Epidemiologul Eduardo López, șeful Departamentului de Medicină și Boli Infecțioase de la Spitalul de Copii Ricardo Gutiérrez din Buenos Aires, a declarat că sunt necesare investigații suplimentare în provincie.

„Cazul necesită studii suplimentare, deoarece ecosistemele se schimbă. De exemplu, șobolanul pigmeu de orez cu coadă lungă, al cărui habitat original a fost Anzii patagonici și nord-vestul Argentinei, poate fi găsit acum în provincia Buenos Aires alături de alte rozătoare care transmit boala”, spune el.

Urgența nu este doar științifică, ci și economică. Tierra del Fuego este cea mai tânără și mai puțin populată provincie a Argentinei, cu industrii precum explorarea hidrocarburilor și pescuitul, urmate îndeaproape de turism ca surse locale de venit.

Juan Manuel Pavlov, de la Institutul de Turism din Fuegian, a declarat că peste 95% din ambarcațiunile către Antarctica pleacă din port.

„Cu peste 500 de escale pe an, industria croazierelor este fundamentală pentru economia provinciei”, spune Pavlov.

Până în prezent, în ciuda unei creșteri a numărului de solicitări din partea operatorilor internaționali, nu au existat anulări oficiale ale croazierelor. Însă, având în vedere că sezonul de croaziere s-a încheiat la mijlocul lunii aprilie, orice impact pe termen lung ar putea apărea în luni de zile.

„Avem în față un sezon de iarnă despre care ne așteptăm să fie foarte reușit. Am muncit din greu pe principalele noastre piețe și nu vrem ca așa ceva să eclipseze tot ceea ce s-a făcut pentru a prioritiza sănătatea oamenilor”, a spus Pavlov.

În portul Ushuaia, viața pare să continue ca de obicei. Turiștii se plimbă de-a lungul malului apei și se adună pentru excursii mai scurte: la Isla de los Estados, unde se află faimosul far de la „Capătul lumii”, sau de-a lungul Canalului Beagle.

„Absența cazurilor aici este foarte liniștitoare. Oamenii întreabă dacă există infecții în provincie, iar faptul că nu există raportări de persoane bolnave aici aduce calm. Poate fi din sud, acest lucru nu se neagă, dar nu a provenit de aici”, a spus Adonis Carvajal, care lucrează pentru un tour-operator.

Printre vizitatori s-a numărat și David Bomparp, un venezuelean care locuiește în Medellín, Columbia, care a sosit cu doar câteva zile în urmă împreună cu partenera sa, Daniela Sandoval. „Am plănuit această călătorie în octombrie și abia cu o zi înainte de îmbarcare în avion am aflat ce s-a întâmplat. Din câte am înțeles, nu fusese confirmat nimic aici, așa că am venit fără griji, respectând măsurile de siguranță”, a spus el.

Daniela, însă, a spus că mama ei era mai puțin relaxată. „Toată noaptea mi-a trimis poze și linkuri de pe Instagram pentru că era îngrijorată. I-am spus să nu-și facă griji pentru că nu existau cazuri confirmate aici”, a povestit femeia. În apropiere, turistul costarican Jordan Bermúdez a declarat că grupul său și-a continuat planurile. El a spus că cercetaseră virusul înainte de a ajunge din Punta Arenas, Chile, pe 5 mai, dar acest lucru nu i-a descurajat. „Am ajuns, am găsit orașul destul de liniștit, am făcut toate tururile pe care le plănuisem și credem că totul este normal”, a spus el. Autoritățile sanitare încearcă încă să determine originea infecției. Acestea cred că unul dintre cuplurile olandeze care au contractat virusul și au murit este, cel mai probabil, „pacientul zero”. Oficialii au încercat să reconstituie călătoria lor prin Argentina, Chile și Uruguay, înainte de a se îmbarca pe navă în Ushuaia, folosind în mare parte înregistrările de intrare și ieșire la frontieră. Autoritățile chiliene și uruguayene spun că cuplul nu a contractat virusul în aceste țări, pe baza perioadei de incubație estimate de Organizația Mondială a Sănătății între una și opt săptămâni. Petrina a fost de acord că cel mai probabil au contractat boala în Argentina, dar a spus că el crede că a fost probabil cu două până la patru săptămâni înainte de croazieră. „Ar fi putut fi într-o regiune muntoasă din Patagonia, poate în provinciile Chubut, Neuquén sau Río Negro”, a spus el. Între timp, Ministerul Sănătății nu a prezentat o teorie definitivă. „Nu putem exclude, în principiu, faptul că infecțiile au avut loc în Tierra del Fuego, dar există un fapt important de luat în considerare: de când Hantavirus a devenit o boală cu declarare obligatorie, nu au fost raportate cazuri în provincie”, a precizat acesta. Se speră că evacuarea pasagerilor și a echipajului de pe MV Hondius din Tenerife ar putea oferi încă unele indicii. Însă, deocamdată, fără cuplul olandez care să completeze golurile și fără ca oficialii să poată reconstitui pe deplin călătoriile lor, multe întrebări despre cum a început acest focar rămân fără răspuns.