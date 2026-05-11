Ucraina înregistrează zeci de cazuri de hantavirus în fiecare an, a anunţat Centrul de Sănătate Publică ucrainean

Nava MV Hondius a ajuns ieri în Portul Tenerife din Spania. Sursa foto: Getty Images

Ucraina înregistrează anual zeci de cazuri de infecţie cu hantavirus, virusul fiind transmis de la rozătoare la oameni, iar împotriva acestuia nu există vaccin sau tratament. Purtătorul de cuvânt al Centrului de Sănătate Publică ucrainean, Mykola Hanich, a făcut anunţul în cadrul unei emisiuni televizate, relatează Ukrinform.

"În Ucraina se înregistrează anual zeci de cazuri de infecţie cu hantavirus, dar acest virus se transmite exclusiv de la rozătoare la oameni”, a spus Mykola Hanich.

Oficialul a explicat că infecţia poate apărea prin praf, suprafeţe contaminate sau alimente expuse la excremente de animale.

Pentru a reduce riscul de infecţie, oamenilor li se recomandă să nu măture zonele în care ar putea fi prezente rozătoare, deoarece acest lucru poate ridica praful contaminat în aer. În schimb, se recomandă curăţarea umedă cu dezinfectanţi şi utilizarea mănuşilor, a spus purtătorul de cuvânt al Centrului de Sănătate Publică.

Un focar de hantavirus a izbucnit la bordul navei de croazieră MV Hondius în Oceanul Atlantic, provocând moartea a trei persoane. Conform itinerariului navei publicat pe site-ul său web, MV Hondius a plecat din Ushuaia, în sudul Argentinei, la 20 martie şi urma să îşi încheie călătoria în Capul Verde pe 4 mai.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii din Africa de Sud, Foster Mohale, a declarat că la bordul navei se aflau aproximativ 150 de turişti din diverse ţări.

Doi pasageri de pe nava de croazieră Hondius au fost diagnosticaţi oficial cu hantavirus după ce au fost evacuaţi spre Ţările de Jos.

Un cetăţean elveţian care a călătorit în America de Sud pe nava de croazieră afectată de focarul de hantavirus a fost testat pozitiv pentru virus după întoarcerea acasă şi se află în prezent sub tratament.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a declarat că printre membrii echipajului navei MV Hondius se află cinci cetăţeni ucraineni şi că nu au existat semne de deteriorare a stării lor de sănătate.

Duminică, nava MV Hondius a ajuns în Portul Tenerife din Spania. 5 țări au trimis avioane ca să îşi evacueze cetățenii de pe nava unde a izbucnit un focar de hantavirus.

OMS: Focarul de hantavirus "nu este următorul COVID "

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) a declarat miercuri, 6 mai, pentru AFP, că riscul generat de focarul de hantavirus identificat pe un vas de croazieră este "scăzut" pentru "restul lumii". El consideră că această situație diferă foarte mult de începutul pandemiei de COVID-19.

În timpul unei conferințe de presă, Maria Van Kerkhove, epidemiolog specializat în boli infecțioase la OMS, a încercat să facă o distincție între focar și primele zile ale pandemiei de Covid-19.

"Vreau să fiu fără echivoc. Acesta nu este SARS-CoV-2. Acesta nu este începutul unei pandemii de COVID. Este un focar pe care îl vedem pe o navă", a spus ea.

Van Kerkhove a explicat că hantavirusul nu se răspândește în același mod ca și coronavirusurile, ci mai degrabă prin "contact apropiat, intim".