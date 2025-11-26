România înăsprește legislația privind sancțiunile internaționale: DIICOT va prelua cazurile, inclusiv cele legate de Rusia

<1 minut de citit Publicat la 13:56 26 Noi 2025 Modificat la 13:57 26 Noi 2025

Camera Deputaților din Parlamentul României. Sursa foto: Hepta

Parlamentul a adoptat miercuri legea care stabilește reguli mai clare pentru aplicarea sancțiunilor internaționale în România. Actul normativ, pregătit de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției, a trecut cu o majoritate covârșitoare de 277 de voturi „pentru” din 289 și urmează să fie promulgat de Președinte.

Legea transpune în legislația românească directivele Uniunii Europene și evită o posibilă sancțiune a României din partea Bruxelles-ului, odată ce termenul-limită a fost depășit.

Potrivit noilor reguli, încălcarea sancțiunilor internaționale - inclusiv cele împotriva Rusiei - devine o infracțiune gravă, iar DIICOT va prelua cazurile de acest tip.

Mai mult, legea explică cum trebuie să colaboreze autoritățile implicate și stabilește ce riscă persoanele fizice sau firmele care sprijină entități sancționate.

MAE a explicat că votul din Parlament arată că România rămâne angajată pe calea respectării legii, a securității internaționale și a standardelor europene, dar și că Guvernul și Parlamentul colaborează eficient când vine vorba de decizii importante pentru politica externă a țării.