Românii au returnat peste un miliard de ambalaje prin Sistemul Garanție-Returnare în primele trei luni ale anului

Peste un miliard de ambalaje cu simbolul SGR au fost colectate în primele trei luni ale anului acesta, iar rata de returnare a fost de 88%, arată datele publicate, vineri, de RetuRo, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare, notează Agerpres.

Conform statisticii oficiale, în cursul lunii martie, aproximativ 389 de milioane de ambalaje au fost colectate, raportat la 509 milioane de ambalaje introduse pe piaţă, ceea ce corespunde unei rate de returnare de peste 76%.

Rezultatele înregistrate în primul trimestru din 2026 evidenţiază faptul că românii au returnat peste un miliard de ambalaje de băuturi, comparativ cu 1,2 miliarde puse pe piaţă, iar RetuRO a predat către reciclatori circa 90.000 de tone de materiale.

De la lansarea Sistemului de Garanţie-Returnare în România, au fost colectate peste 9,6 miliarde de ambalaje, în timp ce la reciclatori au ajuns peste 700.000 de tone de materiale.

Potrivit sursei citate, cu o rată de colectare de 88%, în 2026, Sistemul de Garanţie-Returnare continuă să sprijine tranziţia României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil faţă de mediu.

RetuRO Sistem Garanţie Returnare S.A. este o companie non-profit, creată de un consorţiu format din trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%), respectiv statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).