Românii care publică filmări din trafic cu abaterile altor şoferi pot avea chiar ei probleme cu legea. Avertismentul avocaţilor

Cameră de bord. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Şoferii care publică, pe reţelele sociale, filmări cu nereguli din trafic ar putea avea probleme cu legea. Mai ales atunci când în cadre apar numere de înmatriculare sau persoane care pot fi identificate. Cei care fac astfel de postări în mediul online se pot alege chiar şi cu amendă.

Camerele de pe bordul maşinilor surprind zilnic, în trafic, manevre riscante, dar distribuirea acestor imagini în mediul online are riscuri majore. Avocaţii avertizează: numărul de înmatriculare şi chipul şoferului sunt date cu caracter personal, protejate de lege.

Dacă clipurile sunt publicate fără blurarea acestor elemente, este încălcat regulamentul GDPR. Persoanele vizate pot cere ştergerea imaginilor, pot face plângere sau vă pot da în judecată pentru daune morale. Răspunderea nu este doar a celui care filmează, ci şi a administratorilor de grupuri care permit astfel de postări.

Poliţiştii atrag atenţia că justiţia nu se face în comentarii pe Internet. Cel mai sigur este să trimiteţi imaginile pe platformele oficiale ale Poliţiei Române, însoţite de o declaraţie pe propria răspundere li detaliile incidentului.

Trebuie sporită atenţia şi la modul de filmare. Dacă folosiţi telefonul mobil la volan pentru filmare, riscaţi o amendă de până la 1.620 lei şi suspendarea permisului de conducere.