Când poți să lași mașina „pe avarii” și când nu. Situațiile în care șoferii riscă o amendă și care e valoarea ei

Un șofer apasă butonul pentru luminile de avarii la mașină. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Mașina pe avarii nu poate fi lăsată oriunde, chiar dacă șoferul consideră că oprește doar pentru câteva minute. Luminile de avarie au un rol precis în Codul rutier și nu transformă o oprire neregulamentară într-una legală. În anumite situații, folosirea lor este obligatorie, în timp ce utilizarea lor pentru a „acoperi” o oprire sau staționare interzisă poate atrage sancțiuni.

În ce situații se folosesc avariile când staționezi

Codul rutier prevede că luminile de avarie se folosesc în anumite situații, în special atunci când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă.

Avariile trebuie folosite și atunci când un vehicul se deplasează foarte lent și reprezintă un pericol pentru ceilalți participanți la trafic sau atunci când autovehiculul este remorcat. De asemenea, luminile de avarie trebuie puse în funcțiune în cazul în care vehiculele sunt oprite succesiv din cauza blocării circulației pe sensul de mers.

Important este că pornirea avariilor nu înseamnă că șoferul are voie să oprească sau să staționeze într-un loc în care acest lucru este interzis. Avariile sunt un mijloc de semnalizare și avertizare, nu o excepție de la regulile privind oprirea și staționarea.

Ce mai trebuie să faci în afară de pornirea avariilor

În cazul în care un autovehicul a rămas în pană pe partea carosabilă și nu poate fi mutat în afara acesteia, șoferul nu trebuie să se limiteze la pornirea luminilor de avarie.

Regulamentul rutier prevede și instalarea triunghiurilor reflectorizante. Acestea trebuie amplasate în fața și în spatele vehiculului, pe aceeași bandă de circulație, la o distanță de cel puțin 30 de metri de acesta, astfel încât să poată fi observate din timp de șoferii care se apropie.

În localități, atunci când traficul este intens, triunghiurile pot fi amplasate la o distanță mai mică sau chiar pe vehicul, cu condiția să poată fi observate din timp de ceilalți conducători auto.

În cazul în care mașina nu este dotată cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, pe timpul nopții ori în condiții de vizibilitate redusă poate fi folosită o lampă portativă cu lumină galbenă intermitentă, montată în partea din spate a vehiculului.

Mașinile trebuie să fie dotate, de altfel, cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu, toate omologate.

Când este interzis să lași mașina „pe avarii”

Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea luminilor de avarie pentru a justifica o oprire într-un loc în care oprirea sau staționarea este interzisă.

Regulamentul rutier interzice în mod expres folosirea nejustificată a luminilor de avarie sau a triunghiurilor reflectorizante, inclusiv pentru a simula o rămânere în pană într-un loc în care oprirea ori staționarea nu este permisă.

Oprirea voluntară este interzisă, printre altele:

în zona de acțiune a indicatorului „Oprirea interzisă”;

pe trecerile la nivel cu calea ferată și la mai puțin de 50 de metri înainte și după acestea;

pe poduri, pe sau sub pasaje denivelate și pe viaducte;

în curbe și în alte locuri cu vizibilitate redusă, dacă aceasta este sub 50 de metri;

pe trecerile pentru pietoni și la mai puțin de 25 de metri înainte și după acestea;

în intersecții, inclusiv în sensurile giratorii, precum și la mai puțin de 25 de metri de colțul intersecției, în condițiile prevăzute de regulament;

în stațiile mijloacelor de transport public și la mai puțin de 25 de metri înainte și după acestea;

în dreptul unui alt vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă este stânjenită circulația vehiculelor din sensuri opuse sau dacă ceilalți conducători ar fi obligați să treacă peste marcajul continuu.

Așadar, faptul că un șofer aprinde avariile și coboară din mașină pentru a merge la magazin, la bancomat sau pentru a rezolva rapid o altă problemă nu face oprirea legală dacă aceasta are loc într-o zonă în care oprirea este interzisă.

Trebuie făcută și diferența dintre oprire și staționare. Potrivit Codului rutier, oprirea reprezintă imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public pentru cel mult 5 minute. Peste această durată, imobilizarea este considerată staționare.

Care este amenda pentru oprirea neregulamentară

În prezent, în august 2026, un punct-amendă reprezintă 5% din salariul de bază minim brut pe țară. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut a fost stabilit la 4.325 de lei, ceea ce înseamnă că un punct-amendă are o valoare de 216,25 lei.

Oprirea neregulamentară se sancționează cu 2 sau 3 puncte-amendă, ceea ce înseamnă, la valoarea actuală a punctului-amendă, o amendă cuprinsă între 432,50 lei și 648,75 lei. Pentru această faptă se aplică și 2 puncte de penalizare.

În cazul staționării neregulamentare, sancțiunea poate fi diferită, în funcție de fapta concretă și de încadrarea juridică. Staționarea neregulamentară atrage și puncte de penalizare, Codul rutier prevăzând în acest caz 2 puncte de penalizare.

Prin urmare, șoferii trebuie să rețină că „pe avarii” nu înseamnă automat „parcat legal”. Luminile de avarie trebuie folosite pentru avertizarea celorlalți participanți la trafic în situațiile prevăzute de lege, iar dacă mașina este imobilizată involuntar pe carosabil și nu poate fi mutată, șoferul are și obligația de a lua măsuri suplimentare de semnalizare, inclusiv prin folosirea triunghiurilor reflectorizante.