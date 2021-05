ROMPREST notifică primăria Sectorului 1 că rărește prestațiile de la 1 iunie: ”Serviciul public de salubrizare va intra în colaps total”

”Ne aflam in situatia in care, incepand cu data de I iunie 2021, serviciul public de salubrizare pe raza administrativa a Sectorului 1 va intra in colaps total, prin blocarea in lant a tuturor operatorilor licentiati pentru prestarea activitatilor serviciului in acest sector, respectiv Romprest, in calitate de operator delegat, si operatorii licentiati agreati de catre Autoritatea contractantă, respectiv operatorii statiilor/instalatiilor de sortare si Iridex Group SRL in calitate de administrator al depozitul ecologic.”, transmite ROMPREST.

Compania de salubrizare anunță ”perturbări majore”:

”In zilele imediat urmatoare se vor inregistra perturbari majore in derularea programelor de prestatie, care vor culmina prin blocarea integrala a prestatiei, iar în lipsa solutiilor viabile pentru sortarea,/ depozitarea deșeurilor generate in Sectorul 1.

Intelegem sa facem acest demers, prin care solicitam medierea unei solutii de criza avand in vedere escaladarea nepermisa a conflictului, pe care, in ciuda efortulilor noastre sustinute pe durata unui an, nu avem curn sa il evitam acum. Va adresam dumneavoastra aceasta solicitare, in considerarea conduite corecte, institutionale, de care ati dat dovada in abordarea rezolvarii conflictului pentru a carui solutionare a fost constituita Comisia mixta de mediere, si a faptului ca ati avut ocazia sa constatati transparenta totala si buna noastra credinta în a furniza toate informatiile si documentele pe care le detinem si pe baza carora se executa contractul, in calitate de operator deelegat care deruleaza acest contract de delegare de 12 ani.”

Compania de salubritate susține că este deschisă unui dialog instituțional.

”Va asiguram ca si astazi, in ciuda acestei situatii de criza majora, care pericliteaza nu doar activitatea operatorului delegat Romprest ci insasi functionarea unui serviciu de utilitate publica care a functionat ireprosabil de la atribuire, suntem disponibili pentru un dialog institutional, bazat pe respectarea contractului aflat in vigoare si a legislatiei aplicabile, menit sa conduca la evitarea unei crize a gunoiului in Sectorul 1, pe care Romprest nu o doreste dar nu o poate evita, care va avea impact major in ceea ce priveste protectia mediului si sanatatea publica,

Evitarea adoptarii unei solutii constructive si legale, asumata la nivelul Consiliului Local, in calitate de Autoritate contractanta, fata de aceasta situatie care i se datoreaza fiind creata exclusiv prin refuzul dialogului, actiuni discretionare si tergiversare, va determina colapsul serviciului public de salubrizare pe raza administrativa a Sectorului 1.”, se spune în adresa remisă Consiliul Local al Sectorului 1 și Comisia Mixta de mediere a conflictelor contractuale dintre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si Compania Romprest Service SA.

