Alexandru Rafila: ”Tratamentul precoce al multor afecțiuni scade costurile cu cheltuielile pentru sănătate!”

”Tratamentul precoce sau tratamentul la timp al multor afecțiuni scade costurile cu cheltuielile pentru sănătate”, susține Alexandru Rafila în cadrul Conferinței Naționale "Hepatita C - calea spre vindecare", organizate de Antena 3 CNN și cotidianul național Jurnalul.

Sursa foto: Antena 3 CNN

”Vorbim despre boli transmisibile, virale, care se transmit pe cale parenterală și este clar că au un impact foarte mare asupra sănătății publice. Gândiți-vă la ceea ce se întâmpla acum 20 de ani sau mai mult de 20 de ani cu infecția HIV, care afecta copiii din România în mod predilect, și acum avem o abordare pe care ar trebui să o înțelegem și din alt punct de vedere.

În primul rând, terapia oferă reducerea transmisibilității. Un alt element important este faptul că cele trei tipuri de hepatită, B, C, D, sunt generatoare de forme cronice de boală care generează, ca și o consecință, numeroase cazuri de carcinom hepatocelular. Dacă la hepatita B suntem cumva avantajați de faptul că există un vaccin eficient care face subiectul unui program național, și cei care sunt din grupe la risc sperăm să se poată vaccina, mai ales acum, după ce a fost aprobată această inițiativă care permite compensarea vaccinurilor de către Casa Națională de Sănătate. La hepatita C, în mod evident, tratamentul, dincolo de vindecarea pacientului, previne această complicație dramatică care are mult mai puține șanse de vindecare, care este carcinomul hepatocelular.

Tratamentul precoce sau tratamentul la timp al multor afecțiuni scade costurile cu cheltuielile pentru sănătate. Nu contează cheltuiala care pare mare făcută într-un anumit moment, pentru screening sau pentru tratament, pentru că pe termen mediu, uneori chiar pe termen mai scurt, cheltuiala cu serviciile de sănătate necesare se reduce.

Mai mult decât atât se reduce morbiditatea și mortalitatea evitabilă. Pentru că hepatita virală, prin complicațiile pe care le produce, este generatoare de mortalitate care poate fi evitată”, a declarat Alexandru Rafila în cadrul Conferinței Naţionale "Hepatita C - calea spre vindecare", organizate de Antena 3 CNN şi cotidianul național Jurnalul.

Tematica Conferinței Naționale "Hepatita C - calea spre vindecare"

Hepatita C în România, o problemă majoră de sănătate publică;

Viziunea şi strategia Ministerului Sănătății pentru atingerea obiectivului Organizației Mondiale a Sănătății de eliminare a hepatitelor virale până în anul 2030;

Planul-cadru național pentru controlul hepatitelor virale în România pentru perioada 2019-2030;

Accesul la tratamente pentru pacienții cu hepatita C în România;

Asigurarea finanțării contractelor cost-volum-rezultat pentru evitarea discontinuității accesului la tratamente;

Efectele întarzierii accesului la tratament al persoanelor depistate cu VHC;

Recomandările Organizației Mondiale a Sănătății;

Continuarea și dezvoltarea programelor de depistare a bolilor infecțioase transmisibile;

Necesitatea campaniilor de informare și constientizare despre bolile infecțioase transmisibile.

La conferinţă au fost invitați să participe reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Ministerului Finațelor, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Organizației Mondiale a Sănătăţii, Parlamentului European, medici specialişti, reprezentanţi ai organizaţiilor de pacienţi.

Împreună vor contribui la identificarea celor mai bune soluții petru asigurarea accesului la tratament si creșterea ratei de depistare a bolilor infecţioase transmisibile.

Invitaţi la Conferinţa Naţională "Hepatita C - calea spre vindecare"

- Prof. univ. dr. Alexandru Rafila – ministrul Sănătății;

- Adrian Câciu - ministrul Finanțelor;

- Conf. dr. Adela Cojan – președintele CNAS (Casa Națională de Asigurări de Sănătate);

- Dr. Lucinda Hiam - reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății;

- Cristian Bușoi – responsabilul Programului EU4Health;

- Prof.dr. Adrian Streinu Cercel – președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie a Senatului;

- Prof.dr. Anca Trifan – medic gastroenterolog, manager proiect LIVE(RO)2-EST;

- Prof.dr. Liana Gheorghe - medic gastroenterolog, președintele RoALD (Romanian Association for Liver Diseases);

- Dr. Mihaela Udrescu –coordonatorul grupului Gastro din SNMF (Societatea Națională de Medicina Familiei);

- Dr. Daciana Toma – vicepreședintele SNMF (Societății Naționale de Medicina Familiei);

- Marinela Debu – președinte Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepaticce din România (APAH-RO);

- Liana Velica – reprezentant Asociația Română Anti SIDA (ARAS);

- Dr. Caroline Clarnival - directorul Organizației Mondiale a Sănătății în România.