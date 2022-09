Alexandru Rafila: Au fost achiziționate 1,5 milioane de doze de vaccin antigripal

Este primul an, începând cu anul 2001, când vaccinul antigripal este adus în luna septembrie.

"Am ținut foarte mult la acest lucru, din două motive, ca să generăm campania de vaccinare în trimestrul al treilea, să putem să o facem încă de la începutul celui de-al treilea trimestru și să nu mai fim puși în situația care s-a repetat an de an de a trimite în teren vaccinuri la mijlocul lunii decembrie sau în luna ianuarie, ceea ce a dus la o adresabilitate scăzută, un interes scăzut al populației pentru vaccinare, a creat tensiuni și nu în ultimul rând, au rămas cantități importante de vaccin care nu au mai putut să fie utilizate", spune Alexandru Rafila.

"Distrugerea unor cantități mari de vaccinuri nu este în regulă. Cantități mari de vaccinuri nu trebuie în niciun fel distruse. Trebuie o bună planificare, dar buna planificare depinde și de momentul aprovizionării.

Sperăm ca împreună cu medicii de familie să reușit în acest an să convingem cât mai multă lume să se vaccineze", menționează Alexandru Rafila.

Potrivit acestuia, categoriile eligibile pentru vaccinare sunt pacienții cu afecțiuni cronice, persoanele peste 65 de ani, gravidele și copiii și bătrânii din centrele de ocrotire, precum și personalul medical, cel de îngrijire, care lucrează în aceste centre.