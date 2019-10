„Analizele arătau lipsă de fier, iar eu aveam cancer”. De ce a refuzat medicul Ronei Hartner să-i prescrie suplimente pe bază de fier

Foto:Rona Hartner/Facebook

Rona Hartner a făcut o mărturisire emoționantă despre boala agresivă care a fost la un pas să o doboare și despre marile încercări din ultima perioadă.

Într-o filmare postată pe Facebook, Rona Hartner povestește cum a învins cancerul, arătând că poate, în felul acesta, va ajuta și ea alte persoane care se află în această cumpănă a vieții.

În primul rând, artista susține că atitudinea pozitivă pe care a avut-o în fața bolii a salvat-o. „Am dejucat planurile celui rău care voia să mă zvarle și în disperare și în moarte. (...) Niciodată, dar niciodată să nu te victimizezi, ci să primești boala ca o posibilitatea de a curăța balastul din viața ta”.

Artista povestește că se simțea din ce în ce mai obosită și fără poftă de viață. „Nu mai aveam gust pentru viață. Timp de doi ani de zile mi-am spus ca nu e bine și am început să fac investigații. Analizele erau bune, dar aveam lipsa de fier. Iar medicul mi-a spus să mai fac analize mai profunde căci nu poate să îmi dea fier să nu hrănim o tumoră. (...) Apoi am crezut că am depresie”.

Rona a mai povestit că marea ei șansă a fost să accepte boala și se roage zilnic.

Află povestea Ronei Hartner în video de mai jos: