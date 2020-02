Fostul şef al Colegiului Medicilor, Vasile Astărăstoae: Coronavirusul va ajunge și în România. Când am deschis TV, am crezut că a venit sfârșitul lumii

Doctorul a făcut apel la rațiune și a precizat că mortalitatea coronavirusului este apropiată de cea a gripei normale, iar patogenia acestuia este scăzută, potrivit ziarulevenimentul.ro.

"După mai multe zile, când am deschis televizorul, am crezut că fie a început al III-lea război mondial, fie a venit sfârșitul lumii. Spun isterie globală pentru că ea nu este numai în România. Ea se manifestă și în China, Italia, Austria etc. Nu mi-am imaginat că nu se vor analiza parametrii epidemiei.

Dacă suntem cât de cât raționali, putem să observăm că mortalitatea (raportată la numărul de îmbolnăviri declarate, și nu la populația generală) este de aproximativ 2,4%, apropiată de cea prin gripă în 2018 și că coronavirusul are o patogenie scăzută. Cei care au decedat în Italia aveau comorbidități majore (neoplasm, BPOC, insuficență cardiacă stadiul III)", a explicat medicul.