Atenție! Semnele care indică faptul că ai cheaguri de sânge

foto: Pixabay.com

Prin formarea cheagurilor de sange nu se mai pot produce hemoragii masive, de aceea este esential ca organismul sa le formeze, fiind salvatoare in anumite situatii.

Cu toate acestea, sunt cheaguri de sange care se pot dezvolta in zone nepotrivite si care pot ameninta viata persoanei in cauze. De aceea, este foarte important sa recunosti simptomele, iar ulterior sa mergi obligatoriu la medic.

• Umflarea unui picior sau a unei maini. Acesta poate sa fie semnul existentei unei tromboze venoase. Cu alte cuvinte circulatia sangelui este deficitara, stagnata, iar mainile sau picioarele pacientului se vor umfla.

• Durerea resimtita in unul dintre membre. In cazul unui pacient care are tromboza venoasa, apare de multe ori si o durere la nivelul unui membru.

• Apar durerile in piept. Cheagurile de sange care se formeaza in plaman sunt extrem de periculoase, ele fiind insotite de dificultati de respiratie si de dureri in piept.

Continuarea, pe sfatulmedicului.ro.