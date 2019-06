Atenție! Te doare în piept? Iată ce ar putea însemna!

Foto: pixabay.com

Atunci cand vorbim de durerile din piept, instinctiv, ne gandim la un atac de cord. Cu siguranta, durerile in piept nu trebuie ignorate, dar acestea pot avea multe alte cauze. Durerile in piept pot fi cauzate si de problemele la plamani, esofag, muschi sau coaste. Unele dintre aceste afectiuni sunt serioase si va pot pune viata in pericol, dar acest lucru nu este valabil pentru orice disconfort pe care il aveti in zona pieptului.

Este posibil sa simtiti durerea in piept in orice zona de la gat pana la abdomenul superioar. In functie de cauza acesteia, durerile in piept pot fi: ascutita, surda, arzatoare, dureroasa, sub forma de junghi, o senzatie de apasare.

Cele mai frecvente cauze ale durerilor in piept

Probleme la inima

Angina. Un blocaj in vasele de sange ale inimii, care reduce fluxul de sange si de oxigen care merge la muschiul inimii, cauzand durere, dar nu leziuni permanente la inima. In acest caz, durerea se poate raspandi la nivelul bratului, umarului si maxilarului. Se poate simti ca o presiune sau o senzatie de stoarcere. Durerile in piept, care sunt cauzate de angina pectorala, pot fi declansate de exercitiul fizic, de emotii puternice sau de un stres emotioal. Puteti scapa de durerea prin odihna.

