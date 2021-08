"Băile Puturoasa", comoara terapeutică din apropierea localităţii Hârşova

Locul aflat 85 de kilometri de Constanța, este un adevărat punct de atracție atât pentru localnici dar si pentru turiști.

"Băile Puturoasa" sunt de fapt două piscine situate pe malul Dunării, care au devenit deja cunoscute pentru proprietățile terapeutice ale apei.

Teoretic, apa are indicaţii terapeutice pentru afecţiuni reumatice, ginecologice, dermatologice şi neurologice, însă chiar şi aşa, ea nu este exploatată la adevărata ei valoare.

Datorită conținutului bogat în sulf, aerul din zonă emană un miros specific, ceea ce a făcut ca întreaga zonă să intre în conștiința comunității locale sub numele de ,,Puturoasa”.

Potrivit harsova.ro. zăcământul a fost prospectat în anii 1960-1970.

"Băile Puturoasa" datează aproximativ din anul 1978 de când au fost găsite documente care atestă proprietățile apei de acolo. Aceste buletine de analiză au fost refăcute în decursul anilor, iar rezultatul a fost același de fiecare dată.

"Bazinul infinity" are vedere directă către Dunăre, însă spațiul acesteia este unul extrem de mic. Specialiştii spun că izvorul sulfuros se află la 20 de metri sub pământ iar apa are în jur de 38-40 de grade Celsius.

Din pacate locul nu este nici îngrădit, nici păzit și nu beneficiază nici de un specialist care să recomande sau nu efectuarea unei băi acolo.

Terenul pe care se află acestea este al Ocolului Silvic Hârșova, iar autoritățile locale din localitate nu pot interveni în zonă.

Primăria îşi doreste transformarea zonei într-o stațiune balneară, ceea ce ar putea deschide noi orizonturi pentru localitate.

Autorităţile locale spun chiar că mai mulţi oameni de afaceri din Italia şi Grecia ar fi vrut să deschidă o bază de tratament în zonă, însă aşa cum au venit, tot aşa au şi plecat.





