Cum a descoperit Cătălin Botezatu că are cancer de colon: ”Simțeam o serie de înțepături în acest punct”

Designerul a povestit care sunt simptome care l-au alarmat. Medicii din Turcia i-au descoperit tumora, însă acesta a ales să se opereze în România.

”Mă simțeam ok, doar că eu de două ori pe an îmi fac un check out complet.

După ce am terminat analizele generale, i-am spus medicului că simt o serie de înțepături în partea dreaptă. Specialistul turc mi-a propus să ma supună unui test ecograf foarte performant unde a descoperit că am o formă mai ciudată de apendicită.

M-am operat în România, și aici au descoperit că, de fapt, în spatele apendicului era o tumoră.

Mi-au spus că e cancer. Tratamentul de după l-am urmat în Turcia, acum sunt vindecat, am urmat un tratament care încă în România se face empiric”, a declarat Botezatu.

"Există o împărţire pentru cancerul de pe partea dreapta, care are loc să crească mai mult şi care duce la sângerări minime sau mai mari.

Pe partea stângă este o simptomatologie tipică de constipaţie între 3 şi 7 zile, urmată de un episod diareic care alternează mult timp.

Fiind un cancer digestiv, vom ajunge mereu la dietă. Carnea roşie conţine foarte multe grăsimi şi din păcate fermentaţia acestui tip de carne la nivelul intestinului duce la anumiţi compuşi care pot să ajute la transformarea celulelor normale sau a unor polipi în celule canceroase.

Din păcate, dieta românească nu este prea prietenoasă.

Stresul duce la o scădere a sistemului imunitar. Orice scădere a sistemului imunitar duce la o scădere foarte puternică a florei împotriva tumorilor. Să nu ne stresăm şi să bem doar cu ocazia zilei de naştere” a explicat chirurgul Alexandru Onofrei la Sfat de Sănătate.