Dr. Monica Pop, despre facilităţile pentru persoanele vaccinate: "Mi se pare o discriminare absolut ordinară"

Mai exact, în cluburi se poate intra doar cu adeverința de vaccinare. Cei care organizează festivaluri o pot face doar cu 1000 de persoane şi doar dacă acele persoane sunt vaccinate. Cei care merg la birou nu mai poartă mască dacă sunt persoane vaccinate în incintă.

Întrebată cum vede aceste propuneri şi dacă adoptarea acestor măsuri ar putea fi considerată o discriminare pentru persoanele care au trecut prin boală sau care au teste PCR negative, medicul Monica Pop a precizat că este clar o discriminare absolut ordinară din mai multe puncte de vedere, mai ales moral.

„Vreau încă o dată să vă reamintesc ce știe toată lumea, orice vaccinat se poate infecta. Acel vaccinat va face o formă ușoară a bolii dar poate infecta pe toți. Deci asta este un lucru elementar și trebuie să se spună, este o mare prostie.

Deci merge la teatru unul care are vaccin și are certificat de vaccinare dar care are boala. Ați văzut că sunt zeci de mii de unii care au făcut boala după ce s-au vaccinat și vreau să vă mai spun un lucru: niciun vaccin din lume nu previne boala. Previne doar starea proastă în timpul bolii.

Unde este precauția aici? Certificatul nu rezolvă nimic, după părerea mea.

Până trece toată perioada asta, după părerea mea, ar trebui să se mențină masca și distanțarea și nu altceva și să se vaccineze toată lumea care vrea. Încă o dată, vaccinul face ca cel care face boala să aibă o formă mai ușoară, dar este o boală contagioasă și se transmite", a avertizat medicul Monica Pop la Antena 3.

