Criză de medicamente în farmaciile din România. Euthyrox lipsește în continuare

Deşi medicii de familie pot prescrie pe reţetă simplă Euthyrox, farmaciştii nu pot face comenzi justificate pe baza reţetelor simple şi nu pot aduce medicamentul în farmacii.

Medicii de familie şi farmaciştii independenţi propun numerotarea reţetelor simple pentru a putea servi ca bază pentru comenzi justificate și pentru o imagine mai clară asupra necesarului pacienților.

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) și Asociaţia Farmaciilor Independente Ethica (AFIE) propun soluţii pentru deblocarea crizei medicamentelor lipsă.

Mai multe produse pentru pacienţii cu boli cronice, printre care şi Euthyrox, lipsesc de pe piaţă de câteva luni, deşi autorităţile declară constant că stocurile urmează să fie completate.

În ciuda asigurărilor, medicamentele nu se găsesc nici astăzi în depozitele distribuitorilor, transmite FNPMF și AFIE într-un comunicat de presă.

Mai mult, conform unui comunicat recent al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România o parte din vină este aruncată asupra farmaciilor care „nu [..] iau precomenzi de la pacienți pentru medicamentele pe care nu le au pe stoc”, „astfel încât să fie comunicate distribuitorilor comenzi ferme de aprovizionare, în acord cu necesitatea pacienților.”

„Prin ceea ce comunică autoritățile, pacienții rămân cu impresia că depozitele din România sunt pline de medicamente care așteaptă să ajungă la ei, doar că farmaciile nu le comandă. Ori acest lucru este complet absurd și eronat și poate fi dovedit foarte ușor prin demersurile pe care farmaciile independente le realizează deja de mai bine de 5 luni de zile. Răspunsul distribuitorilor la solicitările lor zilnice rămâne același: nu avem pe stoc. Chiar și comenzile justificate sunt refuzate, ceea ce înseamnă că produsul nu se află pe piață. În cazurile fericite, distribuitorii au alocat farmaciei 2-3 cutii de Euthyrox, cantitate evident insuficientă”, a declarat farm. Sânziana Mardale, Președinte al Asociaţiei Farmaciilor Independente Ethica (AFIE).

Problemele invocate de autorităţi se învârt în jurul lipsei comenzilor ferme făcute la distribuitori prin trimiterea unor „comenzi justificate” - o solicitare în scris însoţită de „denumirea medicamentelor şi cantitatea acestora, precum şi seria, numărul şi data aferente unei prescripţii medicale” (ordin MS nr. 269/2017). Astfel, aceste comenzi justificate pot fi realizate doar în cazul unei prescripții medicale compensate sau gratuite, care are serie și număr, nu și în cazul prescripțiilor medicale simple.

„Deși Euthyrox este un medicament ieftin, de circa 10 bani o pastilă, și cel mai des îl prescriem pe rețetă simplă, ne-am confruntat cu solicitări ale pacienților pentru rețete electronice, gratuite. Nu am înțeles inițial motivul, dar discutând cu colegii farmaciști am aflat - fără serie și număr, prezente doar pe rețetele electronice, ei nu pot face acele comenzi justificate din Ordinul 269/2017. Dar pentru ca noi să fim lăsați să prescriem Euthyrox pe rețetă electronică gratuită pentru pacient, trebuie să trimitem pacientul la medicul endocrinolog sau oncolog periodic pentru o scrisoarea medicală, și doar dacă pacientul are anumite boli endocrine: guşă endemică, insuficienţă suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară, tumori neuroendocrine şi osteoporoză severă. Pacienții noștri au cel mai des nevoie de Euthyrox pentru alte boli, hipotiroisim sau tiroidită autoimună, extrem de frecvente în România. De aceea, marea majoritate a rețetelor medicale pe care noi le prescriem sunt rețete simple, pentru care colegii noștri farmaciști nu pot realiza acele „comenzi justificate” prevăzute de cadrul normativ. Lipsa medicamentului Euthyrox a dezvăluit o serie de probleme cu care sistemul de sănătate se confruntă, printre care inclusiv aceste restricții de prescriere în cazul unor medicamente cu preț scăzut și cu vechime în prescriere”, a precizat dr. Raluca Zoițanu, președinte Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF).

Medicii de familie și farmaciştii independenţi propun colegilor lor o soluție simplă, astfel încât cel puțin problemele legate de comenzile justificate și prescripțiile medicale să fie rezolvate pentru moment: medicii de familie să acorde rețetelor simple o serie și un număr.

Acest lucru ar permite farmaciilor comunitare realizarea comenzilor justificate, singura pârghie legislativă prin care distribuitorii sunt obligați să aprovizioneze farmacia, dacă au produsul în stoc. Mai mult, deoarece aceste solicitări ar trebui să ajungă la producător în lipsa stocurilor, comanda transmisă de farmacie ar prezenta o imagine mai clară a necesarului real de Euthyrox de care pacienții români au nevoie.

„Nu avem noi puterea de a modifica modalitatea de prescriere a unui medicament în sistemul de asigurări de sănătate din România, deși facem propuneri autorităților de ani de zile, însă putem fi creativi și suntem de multe ori pentru a ne ajuta pacienții. Astfel, am propus colegilor medici de familie din țară să scriem o serie și un număr pe rețetele simple pe care le prescriem. Spre exemplu, ca serie putem folosi inițialele numelui nostru, iar numărul rețetei poate fi numărul din registrul de consultații. În acest fel, farmaciile ar putea realiza comenzi justificate și în cazul în care Euthyrox este prescris de medicul de familie pentru afecțiunile cele mai întâlnite de fapt în practica medicală, așa cum ne permit autoritățile, doar pe rețete simple”, a adăugat dr. Raluca Zoițanu, președinte Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF).

Lipsa medicamentul Euthyrox dezvăluie o serie de probleme ale sistemului de sănătate şi medicii de familie şi farmaciştii independenți consideră că acum este momentul ca acestea să fie remediate. Ei sunt convinşi că este nevoie acum mai mult ca oricând de dialog şi de găsirea unor soluţii care să ajute la aprovizionarea constantă cu medicamentele necesare pacienţilor din România.

„Ne dorim să fim parteneri de discuție ai autorităților, pentru a găsi împreună soluții la problemele care apar. Noi considerăm că doar printr-o atitudine constructivă putem aduce cu adevărat beneficii sistemului – așteptăm de la autorități măsuri concrete, adoptarea unor acte normative și dialog continuu cu asociația, și nu o pasare a responsabilității. Este momentul să căutăm cu adevărat soluții!”, a mai specificat farm. Sânziana Mardale, Președinte AFIE.