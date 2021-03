Fostul manager de la Spitalul din Sibiu acuză presiuni politice: "Mi-au cerut demisia pentru că am devenit incomodă" | VIDEO

Liliana Coldea, directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, a demisionat pe 18 moimbrie din funcție, chiar în timpul anchetei efectuate de către Corpul de Control al Ministerului Sănăţii.

Ea a precizat în exclusivitate la Antena 3 că demisia ei a fost cerută de un om politic care nu a venit niciodată în spital, nu a venit niciodată cu o soluție pentru spital, nu a venit niciodată să viziteze o secție din Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, referindu-se la ministrul Muncii Raluca Turcan.

Liliana Coldea: "Este importantă depolitizarea spitalelor"

"Am fost certată că nu aduc laude Guvernului, în momentul în care am pus pe pagina de socializare lucrurile bune care se întâmplau pentru spital, finanțare din bani europeni. Am spus foarte clar că banii sunt pentru sibieni, sunt pentru binele sibienilor.

În momentul în care am plecat din spital am trimis o propunere la solicitarea Ministerului Transporturilor. Am fost certată de doamna Raluca Turcan, că de ce vin eu cu propuneri, când de fapt dânsa trebuia să facă propuneri. Nu mi se pare normal și asta am și spus doamnei Turcan că este important depolitizarea spitalelor, fără implicare politică. Funcția de manager trebuie să fie ocupată de oameni competenți, oamenii care au dovedit că o avut o capacitate mangerială și că pot să conducă un spital și să gestioneze problemele din în spital", a mai spus medicul Liliana Coldea la Antena 3.

"Am lucrat foarte mult ca să aduc tratementele de care au nevoie pacienţii în spital"

"Am lucrat foarte mult ca să aduc în spital medicamentele care sunt utilizate în portocoalele de tratament ale pacienților COVID pozitiv. Numai eu știu câte telefoane am dat noaptea. De fiecare dată am primit pacienți din alte spitale din alte județe", a mai spus medicul Coldea

"Singura mea politică era sănătatea pacienților"

"Singura mea politică era sănătatea pacienților. Eu nu sunt membră al niciunui partid politic .Singura mea politică era sănătatea pacienților care se adresează spitalului, pacienții să fie mulțumiți de îngrijirile pe care le primesc, să vină cu încredere că vor beneficia de îngrijiri medicale de calitate și să nu se ajungă în situațiile în care aceasta asistentă medicală reprezintă", a mai spus medicul Liliana Coldea, referindu-se la acuzaţiile aduse de asistenta care sub protecția anonimatului, a spus că în ATI au fost omorâți oameni în stare gravă, cu COVID-19.

Întrebată dacă ştie cine este asistenta care a făcut dezvăluirile cutremurătoare despre pacienţi, dr. Liliana Coldea a spus că nu ştie ea fiind plecată din unitatea medicală din luna noiembrie a anului trecut.

Conducerea Spitalului din Sibiu, decizie neașteptată după acuzațiile de omor prin sedare. Procurorii confirmă că mai multe persoane au sunat să depună plângeri

Asistenta care a formulat, la adăpostul anonimatului, acuzațiile, susține că pacienții cu COVID în stare gravă, cu insuficiență respiratorie, erau legați de pat și ulterior sedați.

Însă conducerea spitalului afirmă că toate procedurile aplicate în Secția ATI sunt legale iar sedarea pacienților s-a făcut pentru ca aceștia să suporte mai ușor sonda de intubare. Responsabilii SCJU Sibiu spun că au identificat un singur pacient la ATI care a fost imobilizat cu brățări de contenție (menținere în poziție, n.r.) standard.

În urma scandalului, conducerea unității spitalicești a anunțat că în secția ATI se vor monta camere e supraveghere.

Între timp, procurorii din Sibiu continuă investigația. Ei confirmă că mai multe persoane au contactat Parchetul și și-au exprimat dorința de a depune plângeri cu privire la situația de la SCJU Sibiu.

Asistentă, fostă angajată la SCJU SIbiu: Pacienții erau sedați cu Propofol și Fentanil

"În prima zi când am intrat în acel modular, în zona roșie, am rămas șocată. Am văzut acolo cum se omoară oameni prin sedare.

Mergeau seringile automate de sedare, propofol plus fentanil (substanțe sedative, n.r.).

Propofol, câte două fiole, fentanil, câte două fiole la fiecare pacient în parte.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal