Un gălățean a făcut rapelul AstraZeneca cu 3 săptămâni mai devreme decât era programat. S-a trezit într-o situație neprevăzută, imediat după vaccin

Bărbatul din Galaţi a mers la centrul de vaccinare şi le-a cerut medicilor să-i facă rapelul cu trei săptămâni mai devreme decât era programat pentru că pleacă în străinătate. Ulterior, el a descoperit faptul că nu i se poate elibera dovada de vaccinare, deoarece softul folosit ţine cont doar de programarea iniţială.

Bărbatul a primit prima doză din vaccinul Astra Zeneca pe 16 februarie, în prima zi în care s-a dat startul imunizării cu serul produs în Marea Britanie. Rapelul era programat pe 14 aprilie, în sistemul național.

Personalul medical a decis să îi administreze rapelul mai devreme, întrucât, inițial, instrucțiunile arătau că rapelul la Astra Zeneca se poate face după 4-8 săptămâni de la prima doză și nu a văzut nimic în neregulă să îi facă a doua doză de ser astăzi, la 5 săptămâni de la prima imunizare.

Deocamdată, nu se știe dacă rapelul făcut mai devreme va avea, în final, vreun impact asupra eficienței vaccinului. Cert este că bărbatul nu poate primi adeverința de vaccinare, care îl scutește de carantină și teste PCR la călătoria în străinătate, mai devreme de 14 aprilie, când sistemul național de evidență a vaccinării poate genera documentul.

A doua injecţie poate fi administrată la 4 - 12 săptămâni după prima injecţie

”Persoana respectivă a venit în centrul de vaccinare şi a solicitat să fie vaccinat cu a doua doză de AstraZeneca la 5 săptămâni. El a explicat că pleacă în străinătate şi vrea să facă rapelul mai devreme. Bărbatul a spus că se întoarce la 48 de săptămâni de la prima doză şi ar fi fost prea târziu. De altfel, avea acest drept să solicite rapelul la cinci săptămâni. Potrivit prospectului AstraZeneca, a doua injecţie poate fi administrată la 4 -12 săptămâni după prima doză. Şi pe pliantele din centrul de vaccinare este scris acest lucru ”, a explicat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Galaţi, Teodora Diaconiţa.

Gheorghiță: Rata de eficacitate între 8 săptămâni şi 12 săptămâni nu creşte semnificativ

”A fost o discuţie pe care am avut-o în cadrul comisiilor ştiinţifice, am avut inclusiv o sesiune ştiinţifică cu reprezentanţii companiei la nivel european, în care am analizat toate datele ştiinţifice şi am decis de comun acord să mergem pe recomandarea de a administra la 8 săptămâni. Rata de eficacitate între 8 săptămâni şi 12 săptămâni nu creştea semnificativ, practic intervalul de confidenţă era aproape la fel, iar din acest punct de vedere ne-am dorit să păstrăm rapelul la 8 săptămâni pentru a creşte probabilitatea ca persoana respectivă să vină la rapel şi să reducem riscul ca persoana să se infecteze între prima doză şi rapel”, declara medicul Valeriu Gheorghiţă, în luna februarie, în cadrul unei conferinţe de presă.



