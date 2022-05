Mâncarea vitorului: Burgeri de insecte, tocăniţă de lăcuste, greieri confiaţi. Beneficiile unor astfel de alimente

Salvarea planetei s-ar putea să vină chiar din faptul că vom mânca din ce în ce mai multe insecte, spun specialiştii.

"Orice sursa de proteina, in viitor, se va consuma, fie ca ne place de unde provine, fie ca nu ne place. Fie ca vom sti exact de unde provine, fie ca nu vom sti. In momentul de fata, consumam proteina de insecte. Si noi, in Romania, si in toata UE, dar nu stiu cati dintre cei care au consumat proteina de insecte sunt constienti ca au consumat-o. In prezent peste 1.900 de specii de insecte au fost folosite ca surse de hrană la nivel global.", susţine Alexandru Ciric - doctor inginer.

Există doua feluri de a gătite lăcustele, o variantă este de a le praji și o altă variantă este de a le servi drept gustare. Sunt puțin crocante și seamănă cu gustul popcornului.

În țările cu deschidere către acest domeniu exista deja micro-ferme.

Fermele de insecte ar putea să reprezinte o competiție reală pentru agricultura animală, mai ales că necesită mai puțin teren, mai puțină apă și energie și emit mai puține gaze. De asemenea, ar putea ajuta la reducerea risipei alimentare, căci insectele pot fi hrănite cu fructele și și legumele care altfel ar fi aruncate.

Fermele de insecte pot, în plus, să fie o soluție în zonele mai sărace și în cele urbane unde nu există suficient spațiu pentru agricultura tradițională.

Insectele, sursă de proteină şi fier

In Europa majoritatea oamenilor nu au o deschidere si nu sunt pregatiti sa manance insecte nefacand parte din cultura noastra. Insă de ceva vreme, insectele au pătruns și în alimentația europeană, ca fiind o alternativă sustenabilă pentru sursele de proteine.

Motivele care stau la baza popularității consumului de insecte in alte tari sunt calitatea proteinei, dar și mișcarea către sustenabilitate.

O masă pe bază de insecte ne oferă de trei ori mai multe proteine și de patru ori cantitatea de fier necesară organismului. Practic consumând lăcuste ne luam mai multe vitamine și minerale cheie decât din pâine si ouă , iar viermele de făină are un profil de acizi grași sănătoși, similar cu cel al uleiului de măsline.

Beneficiile insectelor în alimentaţie

creşterea masei musculare

echilibrarea nivelului de zahăr în sânge

susţinerea sănătăţii inimii

remediu natural pentru depresie

oase mai puternice

dinți mai sănătoși

efecte anti-aging

