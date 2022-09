Metoda care elimină incertitudinile, anxietatea și temerile şi ne ajută să luăm rapid deciziile corecte: "Putem să ne transformăm viețile"

Vestea bună este că există un truc care ne ajută să ieșim din acest impas. Iată metoda care ne deblochează mintea şi ne ajută să luăm rapid cele mai bune decizii.

Viaţa fiecăruia dintre noi este o serie nesfârșită de decizii şi responsabilități, iar uneori, copleșiți de timp şi de emoții, alegem să amânăm acțiunea pentru un aparent moment de liniște.

Partea cea mai gravă este că odată ce dezvolți obiceiul de amâna o sarcină, pare din ce în ce mai greu să o faci. Mai mult, cu timpul suntem acaparați de un sentiment de vinovăție, dar şi de regrete că nu am acţionat din timp.

Vestea bună este că avem la îndemână o metodă care ne schimbă mentalitatea atunci când vine vorba de gestionarea amânării.

Metoda a fost descoperită de Mel Robbins, un avocat american care și-a schimbat complet viaţa şi cariera pentru a deveni o scriitoare de succes în domeniul dezvoltării personale.

Aceasta ne învață cum să eliminăm incertitudinile, anxietatea și temerile care ne pot împiedica să luăm decizia corectă şi totul în mai puţin de 5 secunde.

"Nu poți să controlezi ce simți, dar poți să alegi mereu cum să acționezi"

Pe scurt, dacă ai impulsul pentru a îndeplini o sarcină sau un obiectiv trebuie să acționezi imediat în 5 secunde. În caz contrar mintea ta va găsit tot felul de pretexte sau scuze pentru a te determina să te oprești, să renunți sau să amâni îndeplinirea sarcinii respective.

Astfel, "când simți că eziți înainte de a face ceva ce știi că ar trebui să faci, numără 5-4-3-2-1- și acționează imediat.

Ezitarea este sărutul morții. S-ar putea să ezitați doar pentru o nanosecundă, dar atât este nevoie. Acea mică ezitare declanșează un sistem mental care este conceput să te oprească. Și se întâmplă în mai puțin de – ai ghicit – cinci secunde.” a explicat Mel Robbins, citată de glamourmagazine.co.uk.

Regula De 5 Secunde: Cum Funcționează

5-4-3-2- Acționează. Mai exact, numărătoarea inversă este folosită pentru a distrage mintea de la îndoieli și pentru a ne determina să ne concentrăm asupra a ceea ce trebuie să facem, împingându-ne la acțiune fără să ne gândim prea mult.

Acest lucru va servi, de asemenea, pentru a crea mai multă stăpânire de sine în noi înșine, deoarece vom lua decizia corectă alimentându-ne şi stima de sine.

Regula De 5 Secunde: Ce se întâmplă în creier când o folosim

Dr. Emma Sarro, cercetător la NeuroLeadership Institute, a explicat ce se întâmplă, de fapt, în creierul nostru atunci când alegem să luăm decizii folosind acest sistem.

Mai exact, „deciziile bazate pe „instinct” sau „intuiție” (cum ar fi salvarea unui copil care se îneacă) sunt exemple ale unui tip de gândire care ne obligă să luăm decizii rapid, folosind informațiile cele mai ușor disponibile și provine dintr-un model de procesare a gândirii cu două sisteme, numit sistem Rapid (sistem 1) și Lent (sistem 2)”

Sistemul 1 este "rapid, intuitiv, emoțional care ne determină răspunsurile reflexive și este, de asemenea, mult mai eficient”, în timp ce Sistemul 2 este „mai lent, deliberat, logic, uneori considerat „verificatorul nostru de fapte”, care necesită multă energie mentală.

Important”, adaugă dr. Emma, ​​„sistemul 2 angajează cortexul prefrontal ventrolateral (vlPFC), adesea numit „sistemul de frânare” al creierului.

„Așadar oferindu-ți cinci secunde suplimentare pentru a lua în considerare o decizie încetinim procesul de frânare a creierului.

„Un rezultat va fi o decizie luată cu mai mult control cognitiv, integrând mai multe dovezi disponibile și mai puțin legată de un instinct emoțional. De fapt, dovezile au arătat că atunci când avem mai mult timp pentru a delibera – facem mai puține greșeli", a declarat medicul sursei citate.

"Ești la o decizie distanță de o viață complet diferită"

Astfel, cinci secunde este perioada optimă de timp pentru a te gândi la luarea unei decizii sau la hotărârea de a acționa după un impuls.

Este un timp suficient de scurt înainte ca această ezitare fatidică să apară și suficient de lung pentru a implica părțile raționale ale creierului tău, asigurându-te că faci mai puține greșeli.

Acum tot ce trebuie să facem este să ne uităm pe lista de sarcini şi să decidem rapid ce avem de făcut în 5-4-3-2-1-GO!

Despre Mel Robbins

Melanie „Mel“ Robbins s-a născut pe 6 octombrie 1968. Ea este comentator american CNN, gazdă de televiziune, autor și speaker motivațional. Pe lângă cartea „The 5 second rule“ a mai scris și „Stop Saying You’re Fine“, şi "The High 5 Habbit".