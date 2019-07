Ministrul Sănătății, dezvăluiri în scandalul momentului: „De ani de zile se greșește la CNAS. Am stabilit niște măsuri”

Sistemul informatic de la CNAS a căzut și nu e pentru prima dată. A căzut inclusiv în momentul în care a fost lansat, deși e un sistem care a costat 80 de milioane de euro.

„Platforma informatică are nouă sisteme, nouă componente. Acestea sunt interconectate și dacă o componentă nu funcționează, funcționează deficitar și celelalte. E nevoie de o mentenanță pentru fiecare dintre cele nouă componente”, a explicat Sorina Pintea la „Sinteza Zilei”.

Astăzi am avut o discuție cu președintele Casei și cu reprezentanții unei firme de IT, iar de dimineță am avut o discuție cu șeful Corpului de Control care din luna iunie face niște verificări la Casa Națională. Am cerut permisiunea primului ministru pentru că această Casă nu este în subordinea Ministerului Sănătății, dar pentru că răspund de sănătatea publică din România, cu siguranță am fost interesată de ceea ce se întâmplă”, a spus Pintea.

„Am mai avut un raport anul trecut. Prin urmare, credeam că lucrurile vor intra în normal. Anul acesta, pe parcurs mi s-au spus niște lucruri. Mi s-a spus că o parte dintre componente nu sunt mentenate, două dintre ele din 2016. Una dintre componente e cea prin care se gestionează dosarul electronic de sănătate, care teoretic ar trebui să funcționeze. Anul trecut am modificat legislația pentru că a fost o problemă cu constituționalitatea, dar nu a afectat funcționarea sistemului. Ce s-a întâmplat acum concret e legat de componenta privitoare la baza de date. În momentul în care se introduce cardul în cititor, această componentă trebuie să valideze calitatea de asigurat a celui care are acel card. În acel moment ai înregistrat consultația, dar dacă baza de date nu răspunde, acea consultație nu poate fi validată, deci nu poate fi decontată”, a mai spus ministrul.

Sorina Pintea a spus că va propune demiterea președintelui CNAS.

„Am stabilit niște măsuri pe termen scurt, măsuri pe termen mediu și măsuri pe termen lung. Prima măsură e lansarea acestei proceduri de urgență pentru achiziția mentenanței la baza de date. A doua mare problemă pe care o are acest sistem este stocarea informațiilor. Atunci când sistemul nu merge, utilizatorii încearcă să introducă cardul de mai multe ori. Acele date rămân stocate. Capacitatea de stocare a sistemului e ocupată 98%. Vă imaginați că în maxim șase luni se poate bloca din nou sistemul”.

De ani de zile se greșește la CNAS, a mai spus ministrul Sănătății.

Sorina Pintea a spus că are mai multe variante pentru înlocuirea președintelui CNAS pe care le va propune premierului.