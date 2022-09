Adevăratele motive ale depresiei | Explicaţiile unui cunoscut medic psihiatru

Cercetătorii au observat diferențe în creierul persoanelor care suferă de depresie clinică în comparație cu cei care nu au.

De exemplu, hipocampul, o mică parte a creierului care este vitală pentru stocarea amintirilor, pare a fi mai mic la unii oameni cu antecedente de depresie decât la cei care nu au fost niciodată depresivi.

Un hipocamp mai mic are mai puțini receptori ai serotoninei. Serotonina este una dintre multele substanțe chimice ale creierului cunoscute sub numele de neurotransmițători care permit comunicarea prin circuite care conectează regiunile creierului implicate în procesarea emoțiilor.

În toate aceste cazuri cei care suferă de depresie se simt copleșiți de tristețe și singurătate, fără un motiv cunoscut.

Potrivit profesorul Aurel Romilă, fost medic psihiatru și inițiator al Secţiei de resocializare de la Spitalul „Alexandru Obregia” din București, în viaţa fiecăruia dintre noi există un mecanism care ar putea declanșa apariţia depresiei.

Mai exact, medicul crede că mecanismul prin care intrăm în depresie este diferența între ceea ce aspirăm și frustrare.

"Aspirăm la prea mult. Copiii se compară la școală și află că un coleg are bicicletă, altul are pian, altul merge la Paris, pe când omul obișnuit, el, săracul, nu are nimic, el se consideră din start inferior.

(...) tot timpul ți se pare că ți-o iau alții înainte, și chiar ți-o iau. În vechiul regim, te trezeai cu unul parașutat care era șeful medicinei, șeful psihiatriei, și el nu avea nicio legătură cu astea.

Bineînțeles că te deprimă dacă te străduiești zeci de ani și vine unul teleportat și te dă la o parte", spunea medicul care astfel a identificat primul motiv al depresiei:

1. Invidia

"Nu mai vor Mamaia, nu mai vor Bulgaria, nu mai vor Grecia, vor zone exotice. Nu te mai saturi. Este tot o lăcomie. Trebuie să ai limite.

Natura biologică a pus limite. Poți iubi cu măsură. Cei care fac eforturi colosale, se epuizează și apoi nu mai au plăceri.

Au de toate, dar nu mai au plăcere. Ce pot să fac cu ei este să-i fac să înțeleagă că nu trebuie să bea un ibric de cafea și șapte coniace noaptea. Principalul factor de terapie dintotdeauna și pentru toate este somnul” a explicat dr. Aurel Romilă, potrivit unica.ro

2. Stresul

"Avem stres de care nu vom scăpa niciodată.Trebuie să ne întărim socratic, să ne cunoaștem, și nu numai la modul comercial", recomandă medicul.

3. Mâncarea

"Să ne ferim de adaosuri alimentare și de „paraenergiile din sticlă”. Mănâncă cu măsură și să nu crezi că ești nemuritor!” spune profesorul Romilă, ale cărui învățăminte şi soluţii rămân valabile şi astăzi.

Aurel Romilă, unul din cei mai cunoscuți medici psihiatri din România, a murit pe 21 mai 2022 la 88 de ani.

Născut la 10 august 1934, dr. Aurel Romilă a fost cel care a revoluționat lumea psihiatriei.

A inițiat și a clădit Pavilionul de Resocializare (astăzi Pavilionul 9) de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. Al. Obregia”, unde a activat din 1962 până în 2004.

Centrul de Resocializare din incinta Spitalului „Alexandru Obregia”, inaugurat în 1994 de prof. dr. Aurel Romilă, a întâmpinat la început o foarte mare rezistență.

Acesta a înființat 14 ateliere cu diverse activități și meserii pentru bolnavii internați, notează Wikipedia

A fost primul specialist din țară care a stabilit legături cu Societatea Internațională de Psihopatologia Expresei și de Art-Terapie de la Paris (Spitalul „Sainte-Anne“).