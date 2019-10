Motivul pentru care tot mai mulți tineri fac infarct. Recomandările medicilor pentru o inimă sănătoasă

Foto: pixabay.com

Infarctul miocardic acut apare tot mai des în cazul oamenilor tineri, explică prof. Dragoş Vinereanu, șeful secției Cardiologie a Spitalului Universitar de Urgență București, potrivit libertatea.ro.

„Avem în fiecare zi oameni sub 40 de ani, chiar sub 30 de ani, cu infarct miocardic acut. Aşadar, această boală extrem de severă, care omoară oameni, apare din ce în ce mai des la oamenii tineri. În plus, toţi factorii de risc care afectează inima şi anume: hipertensiunea arterială, diabetul, creşterea colesterolului, apar din ce în ce mai des la oamenii tineri”, a precizat prof. Dragoș Vinereanu într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Spitalului Universitar.

Pentru a avea o inimă sănătoasă, medicii recomandă renunțarea la fumat, considerat principalul factor de risc în infarctul miocardic. Este indicat să evităm stresul de zi cu zi care determină creşterea „dramatică” a infarctului miocardic şi a accidentelor vasculare cerebrale la populaţia sub 45-50 de ani.