Noi mărturii uimitoare despre medicul de la Polizu. Pacientă: ”Mi-a scăpat copilul în cap, la naștere”

Apar noi mărturii privind presupuse acte de malpraxis ale medicului Florian Robe de la maternitatea Polizu.

Sursa foto: Antena 3 CNN

O femeie povesteşte că, în urmă cu 11 ani, acest medic i-ar fi cusut uterul de abdomen. Pacienta s-a confruntat timp de cinci ani cu dureri atroce, până când a descoperit ce problemă avea și a fost supusă unei alte intervenţii chirugicale.

O altă mamă care a născut la termen în anul 2018 a povestit că la naştere medicul Florian Robe i-a scăpat în cap fetiţa nou născută, norocul copilului fiind că nu a căzut direct pe podea.

”În urmă cu 11 ani eram însărcinată cu băiatul. Eu nu am avut doctor care să mă asiste şi am mers la Polizu. Acolo m-a luat domnul doctor Robe Florian şi am născut cu dânsul. Pe timpul acela era medic rezident, din câte ştiu eu.

Am venit acasă după o săptămână şi am început să am dureri foarte, foarte mari de burtă. Timp de cinci ani am umblat prin spitale, nimeni nu îmi spunea ce am. Într-un final, am mers la CFR 2 şi acolo am dat de o doctoriţă, nu are rost să-i dau numele, care la prima ecografie mi-a spus că am uterul cusut de burtă. Aveam dureri îngrozitoare, nopţile nu le dormeam.

Zi de zi aveam dureri mari. Am cerut doamnei doctor să-mi dea şi mie ce am avut, că am avut uterul cusut de burtă şi din păcate, dânsa nu a vrut şi a scris că am avut sarcină extrauterină. Dacă îmi dădea la mână atunci ce am avut, puteam să fac şi eu ceva”, a declarat o pacientă pentru News.ro.

O altă mamă susţine că în urmă cu cinci ani medicul Florian Robe i-a scăpat în cap fetiţa tocmai născută.

”Am născut pe cale naturală, la termen. Nu am avut niciun fel de complicaţii. În momentul în care am fost dusă în sala de naştere, domnul doctor nu mi-a prins copilul, l-a scăpat în cap.

Norocul fetiţei a fost că nu a fost scăpată direct pe podea. Sub masa de ginecologie exista o găleată şi a căzut cu capul în acea găleată şi din găleată jos.

M-am ridicat brusc - pentru că toată lumea, asistenţe, moaşe ţipau «A căzut copilul!» - am fost împinsă înapoi. Apoi am fost pusă într-un cărucior, dusă în sala de recuperare. Am dat telefonul unei asistente pe care am rugat-o să facă două poze. Într-adevăr, copilul era vânăt”, a povestit mama pentru News.ro.

Femeia mai spune că a născut în jurul orei 10:00, iar la câteva zeci de minute copilul i-a fost dus pentru a-l alăpta şi a constatat că avea o echimoză la frunte, în partea dreaptă.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus începerea urmăririi penale şi, ulterior, efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de Florian Robe, medic de specialitate obstetrică-ginecologie din cadrul Maternităţii Polizu, pentru tentativă de omor calificat, a transmis Parchetul Tribunalului Bucureşti, vineri.

Procurorii arată că, în 24 aprilie 2019, o femeie a născut ”o fetiţă viabilă” la Maternitatea Polizu, sub supravegherea medicului.

”Cel din urmă a declarat naşterea ca fiind un avort spontan al unui produs de concepţie de sex feminim fără semne de viabilitate. Deşi semnele de viabilitate erau evidente şi i-au fost semnalate de personalul medical care a intrat în contact cu nou-născutul, medicul a refuzat nejustificat, timp de peste 12 ore, să ia măsuri pentru acordarea îngrijirlor medicale”, scrie în comunicatul procurorilor.