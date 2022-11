Cea mai la modă operaţie estetică în rândul bărbaţilor. Procedura costă zeci de mii de euro și îi supune la chinuri groaznice

Din ce în ce mai mulţi bărbaţi trec prin chinuri groaznice pentru a câştiga câţiva centrimetrii în înălţime, procedura ajunge la câteva zeci de mii de euro.

Sursa foto: getty images baona

Acestă intervenţie a devenit un trend din ce în ce mai vizibil în ultima vreme, însă doctorii spun că nu este recomandat decât în cazuri excepţionale.

Operaţia se numeşte "Creştere lent progresivă", iar ea se poate face după momentul în care s-a încheiat creşterea.

Intervenţia se face la nivelul tibiei sau femurului, astfel încât să se păstreze axul osului. Aceste tehnici chirurgicale se fac în urma unor accidente sau afecţiuni care lezează substanţa osoasă şi produc o scurtare.

"Nu vreţi să vă imaginaţi complicaţiile la care se expune pacientul, iar preţurile sunt uriaşe" a declarat Răzvan Ene, doctor ortoped la Sfat de Sănătate cu Andreea Cigolea, la Antena 3 CNN .

Procedură dureroasă și costisitoare

Limita maximă de creştere este până la 8cm. Pacientul nu rămâne internat în perioada alungirii, acesta trebuie învăţat cum să execute corect procedurile de alungire.

"Recuperarea diferă în funţie de pacient, el nu este imobilizat, dar uneori nu poate să calce. Acest lucru poate dura o lună sau două" a mai declarat Răzvan Ene, doctor ortoped.

Românii sunt printre cei mai scunzi din Europa, dar nu şi din lume. Media este de 1,74 cm şi ne plasează pe locul 29 în clasamentul European.

Operaţia de creştere în înălţime a fost interzisă în China în 2006 din cauza numeroaselor proceduri eşuate.

Operația de alungire a picioarelor este disponibilă în mai multe țări, unii pacienți putând să își crească înălțimea cu până la 13 cm. BBC a vorbit cu clinicile din întreaga lume despre frecvența cu care se efectuează operația, astfel că numărul persoanelor care cer o astfel de intervenție variază.

La centrele de conducere din SUA, Germania și Coreea de Sud procedura se desfășoară de 100 și până la 200 de ori pe an. În Spania, India, Turcia și Italia, se efectuează între 20 și 40 de operații pe an.

În Marea Britanie cifra este ușor mai mică ,de aproximativ 15 ori pe an. Aproape fiecare clinică cu care a vorbit BBC a observat o creștere de la an la an. În Marea Britanie, taxa ajunge până la 50.000 de lire sterline, în timp ce în SUA prețul variază de la 56.000 de lire sterline până la 210.000 de lire sterline (75.000 dolari - 280.000 de dolari).

Operația este lungă, costisitoare și dureroasă. Tehnica a fost inițiată de Gavril Ilizarov, un medic sovietic care trata soldații răniți care se întorceau din al doilea război mondial. Și în timp ce operația a evoluat în ultimii 70 de ani, multe dintre principii rămân aceleași.