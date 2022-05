Prof. dr. Vlad Ciurea: ”El îți dă energia să mergi mai departe, nu cafeaua multă” | Rețeta unui tonus bun

Neurochirurgul spune că toată puterea noastră, dispoziția pe care o avem sau pe care ne-o inducem vine din creier, potrivit adevarul.ro.

Astfel, întrebat cum are el un tonus atât de bun, care este rețeta, prof. Vlad Ciurea a răspuns: ”Este foarte simplă: eu trebuie să fiu convins de ceea ce trebuie să fac, eu sunt convins de mine.

În 1935 s-a născut ultimul Dalai Lama, care a spus că toată puterea se află în creier, aici este totul. Puterea minţii este cea mai importantă, ea este cea care te împinge înainte.

Prof. dr. Vlad Ciurea: ”Nu cafeaua multă și cola dau energia să mergi mai departe”

Am un grup de studenţi împreună cu care am studiat acest fenomen – cei care nu ştiu exact, în fruntea noastră este lobul prefrontal, acesta îţi dă energia să mergi înainte, nu cafeaua multă, nu Coca Cola, ci trezitul de dimineaţă, odihna de peste noapte, o alimentaţie corespunzătoare, gânditul pozitiv, zâmbetul, acestea te împing înainte. Lobul reenergizează organismul şi de acolo pleacă totul”, a explicat renumitul medic.

Profesorul Vlad Ciurea spune însă că, în prezent, nivelului streseului este tot mai mare la fiecare dintre noi, atât din cauza pandemiei care ne-a afectate viețile, cât și a războiului din Ucraina.

”În pandemie am trecut prin toate elementele şi tot felul de discuţii – dacă e reală sau nu, sau dacă veştile sunt false sau nu, dacă ne vaccinăm sau nu. Şi eu am avut o formă medie spre gravă, am fost internat la Institutul ”Matei Balş”.

Prof. dr. Vlad Ciurea: ”Sunt adept al vaccinării – am fost vaccinat cu trei doze şi cu cel antigripal”

Nu se poate ca la primul val de infecţie să cedăm. Aici a fost un element de neîncredere a populaţiei, pentru că au fost prea multe ştiri care s-au bătut cap în cap şi nu s-a urmărit o linie perfectă de către specialişti, cum avem acum la Ministerul Sănătăţii – prof. dr. Alexandru Rafila ştie exact ce are de făcut. Ascultaţi-l! De asta este pus acolo. (...).

Sunt adept al vaccinării – am fost vaccinat cu trei doze şi cu cel antigripal”, a continuat medicul.

O substanță care se află în multe dintre produsele de pe raftul magazinelor poate face mult rău creierului, atunci când este consumată în cantități mari, atrag atenția medicii neurologi.

Are gust plăcut, zero calorii, dar vine la pachet și cu o capcană. Adesea, nici nu știm că o consumăm, mai ales că nu toți citesc etichetele produselor pe care le cumpără.

În acest fel, nu prea avem de unde să știm că putem găsi acest îndulcitor artificial, pe nume aspartam, în conserve, muștar, ketchup, supe sau chiar iaurturi.

Starea de spirit pe care o avem sau pe care ne-o putem induce este foarte importantă pentru creier, pentru sănătatea psihică, spun medicii.

Un lucru la îndemână pe care poate să-l facă fiecare dintre noi într-o situaţie critică, pentru a trece mai repede peste acea perioadă, este să încerce să râdă, recomandă prof. dr. Vlad Ciurea.

"Râsul este o descărcare fiziologică de empatie asupra unui fenomen care se petrece în jurul tău şi care produce o contracție a mușchilor abdominali, care te descarcă psihic, te apropie de cineva.

În orice situaţie critică, încercați să vă gândiți la ceva plăcut şi ceva care poate vă produce râsul”, spune dr. Ciurea.

Sunt câteva alimente la îndemâna oricui care ne ajută să stimulăm celula nervoasă şi să avem o memorie mai bună.

Cap de listă, deşi poate părea greu de crezut, este ciocolata, spune prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea, cunoscut neurochirurg.

Întrebat ce alimente ar trebui să cosume cei care reţin mai greu, renumitul medic a început cu ciocolata şi a continuat, apoi, cu cafeaua, cacaua şi lecitina.