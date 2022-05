Raed Arafat explică de ce medicina de urgență trebuie să treacă de la Ministerul Sănătății la Ministerul de Interne

Astazi, am integistrat in filmul atasat unele clarificari privind dezvoltarea sistemului integrat de urgenta in Romania. Au fost mai multe etape in evolutia acestui sistem, incepand cu 1990 si pana acum. La aceste etape am participat cu totii, populatia, decidentii politici din toate formatiunile politice care au fost candva la guvernare, si partenerii nostri internationali din tari precum Marea Britanie, SUA, Franta, Germania, Norvegia si nu in ultimul rand Elvetia. Daca aveti rabdarea sa urmariti aceasta inregistrare, veti putea intelege multe aspecte si, cu siguranta, se vor clarifica unele aspecte care au fost prezentate recent in mod eronat. Decizii luate de oameni politici in anumite monente ne-au permis sa transformam sistemul de urgenta intr-unul complex, integrat si care poate face fata provocarilor. #DSU #IGSU #POMPIERII #Romania #targumures #Bucuresti #Cluj #Timisoara #Iasi #Ambulanta #Salvamont