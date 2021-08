Sfaturi utile pentru a purta corect ciorapii de compresie

Este bine sa va informati in legatura cu felul in care trebuie alesi ciorapii compresivi, in legatura cu marimea corecta de care aveti nevoie, in ce fel trebuie sa ii folositi si cum trebuie sa fie curatati acestia.

Producatorii de ciorapi compresivi au in vedere studii care s-au desfasurat de-a lungul unor perioade suficient de indelungate si in urma carora au reusit sa stabileasca in ce fel trebuie exercitata presiunea graduala asupra membrelor inferioare. In zona gleznei presiunea este ceva mai puternica, diminuandu-se treptat catre zona superioara a gambei si catre coapsa. Datorita faptului ca presiunea asupra piciorului este exercitata gradual, circulatia limfatica si venoasa este stimulata si imbunatatita. Astfel, umflarea picioarelor este prevenita si se reduce senzatia de oboseala.

Ciorapi compresivi – informatii generale

Purtarea de ciorapi compresivi este o alternativa recomandata de medici pentru a reduce simptomele unor afectiuni venoase, dar si pentru a preveni disconfortul resimtit la nivelul membrelor inferioare, ca de exemplu oboseala sau durerea. In cazul in care urmeaza sa calatoriti, este bine sa luati in calcul faptul ca este posibil sa aveti parte de zboruri anulate, de aglomeratie si de stat in picioare mult timp pentru procedurile de securitate. Inclusiv statul pe un loc incomod in avion, tren sau automobil, pentru o perioada mai indelungata, are un efect negativ asupra picioarelor. Pe baza concluziilor obtinute in urma studiilor de specialitate, companiile aeriene recomanda purtarea de ciorapi compresivi pe durata calatoriei, in special in situatia personalului de zbor.

Folosind ciorapi compresivi de calatorie , durerile de picioare sunt diminuate semnificativ si se previne eficient aparitia trombozei venoase profunde. Acesti ciorapi medicinali de calatorie asigura suficienta presiune la nivelul gleznei pentru ca sangele sa poata urca inspre inima, evitandu-se stagnarea acestuia si formarea de cheaguri. Atunci cand calatoriti, ciorapii de compresie elimina senzatia de amorteala sau de furnicaturi. De asemenea, reduc aparitia edemului si va permit sa ajungeti la destinatie fara sa aveti picioarele umflate.

Recomandari de purtare corecta a ciorapilor de compresie

Purtarea ciorapilor compresivi este recomandata persoanelor cu varice si celor cu diabet, celor care au suferit recent o interventie chirurgicala si celor care stau foarte mult in picioare la serviciu. De asemenea, acesti ciorapi compresivi sunt utili si femeilor insarcinate si sportivilor.

In cele mai multe dintre situatii, purtarea de ciorapi compresivi nu este insotita de complicatii. Exista totusi anumite persoane carora le este recomandat sa evite purtarea acestor ciorapi medicinali, ca de exemplu cele cu dermatita sau infectii ale pielii, cele care sufera de insuficienta cardiaca congestiva, de boala arteriala periferica a picioarelor sau de neuropatie periferica. In cazul persoanelor cu neuropatie periferica exista posibilitatea ca acestea sa nu realizeze cand compresia este prea mare, fapt care poate sa ingreuneze circulatia. In situatia persoanelor cu infectii sau afectiuni ale pielii, ciorapii compresivi pot sa agraveze problemele din cauza presiunii exercitate in zonele respective.

Alegeti corect marimea ciorapilor de compresie

Un aspect important pentru a determina marimea corecta este ca masuratorile sa fie realizate dimineata, inainte ca piciorul sa apuce sa se umfle. Trebuie sa masurati cu atentie circumferinta gleznei, apoi a gambei, a zonei de sub genunchi si a coapsei – acolo unde are cea mai mare circumferinta.

Imbracati corect ciorapii compresie

Specialistii recomanda sa imbracati ciorapii medicinali dimineata, inainte de umflarea picioarelor. Nu este mereu foarte comod sa fie imbracati sau dati jos, motiv pentru care este bine sa folositi pudra de talc sau un incaltator de ciorapi. Atunci cand folositi creme de corp, asteptati sa se usuce inainte de a imbraca ciorapii compresivi. Nu rulati si nu indoiti marginile ciorapilor daca sunt prea lungi, indreptati cutele care apar la imbracare si nu lasati pliuri la suprafata ciorapilor.

Pentru rezultate bune, purtati regulat ciorapii compresivi

Ciorapii compresivi trebuie sa fie purtati de-a lungul intregii zile, mai exact pe toata durata perioadei active din zi. In timpul noptii nu se recomanda purtarea ciorapilor de compresie, pentru ca nu au niciun efect asupra picioarelor daca persoana respectiva sta intinsa la orizontala. Persoanelor care poarta pentru prima data ciorapi medicinali li se recomanda sa isi obisnuiasca treptat organismul, purtand ciorapii pentru perioade mai scurte de timp la inceput si prelungind ulterior timpul de purtare.

Se poate ca perioada de acomodare sa fie de o zi sau doua, dar poate sa dureze si o saptamana sau doua in unele cazuri. Nu sariti peste perioada de acomodare, pentru ca senzatia de disconfort generata de compresie poate fi destul de mare la inceput, iar ciorapii compresivi pot sa para prea stramti pana ajungeti sa va obisnuiti sa ii purtati.

