Trucul care dizolvă calculii renali şi curăţă ficatul | Efectele se produc în cinci zile

Pietrele la rinichi de mici dimensiuni pot fi eliminate în doar cinci zile cu ajutorul unui truc bazat pe administrarea unui sirop.

Pietrele la rinichi sunt unele dintre cele mai frecvente afecțiuni ale tractului urinar.

Pietrele la rinichi, cunoscute în termeni populari calculi renali, pot fi eliminate cu ajutorul unui truc bazat pe administrarea unei linguri de sirop de ghimbir, de trei ori pe zi, timp de cinci zile consecutive.

Trucul care dizolvă calculii renali de mici dimensiuni îşi produce efectele în cinci zile. Totodată, acesta ajută şi la eliminarea toxinelor din celulele hepatice.

Siropul de ghimbir se prepară foarte uşor, dintr-un număr mic de ingrediente pe care le putem găsi în orice bucătărie.

Ghimbirul, curăţă ficatul şi dizolvă calculii renali

Un studiu apărut în publicaţia Indian Journal of Pharmaceutical Sciences arată că ghimbirul ajută la buna funcţionare a ficatului.

În urma cercetărilor, s-a constatat că, prin consumul regulat de ghimbir, funcţiile hepatice s-au îmbunătăţit semnificativ, iar eliminarea toxinelor s-a produs mult mai rapid.

Totodată, cercetătorii au analizat o mostră de ţesut din ficat în urma consumului regulat de ghimbir, iar efectele au fost surprinzătoare asupra funcţiilor hepatice.

Ghimbirul este binecunoscut pentru ale sale proprietăţi antiinflamatorii, antibacteriene, antivirale şi antiparazitare.

Mai mult decât atât, datorită gingerolului, principalul compus bioactiv din ghimbir, se asigură o curăţare a sângelui şi a ficatului, dar se favorizează şi dizolvarea calculilor renali.

Potrivit unui studiu apărut în US National Library of Medicine National Institutes of Health, gingerolul stimulează apoptoza, adică moartea celulelor canceroase şi este foarte util împotriva greţurilor semnalate în timpul chimioterapiei.

Siropul de ghimbir, trucul care dizolvă calculii renali şi curăţă ficatul

Pentru a prepara siropul care dizolvă calculii renali şi curăţă ficatul ai nevoie de următoarele ingrediente:

15 cm rădăcină de ghimbir;

5 cm de rădăcină de turmeric;

1 linguriţă de scorţişoară;

2-3 boabe de piper negru;

2 linguriţe cu miere de albine naturală sau sirop de agave.

Siropul de ghimbir, trucul care dizolvă calculii renali şi curăţă ficatul, se pregăteşte foarte rapid şi nu necesită o anumită pregătire. Astfel că, pentru a prepara siropul de ghimbir, se ia rădăcina de ghimbir şi se dă prin răzătoare, apoi se pune într-o tigaie. Deasupra rădăcinii de ghimbir se adaugă şi rădăcina de turmeric dată şi ea prin răzătoare, scorţişoara, boabele de piper. Se amestecă uşor şi se adaugă şi mierea. Se lasă pe foc pentru 10-15 minute, până când rădăcina de ghimbir şi turmeric se înmoaie. Siropul de ghimbir se lasă la răcit şi se pune într-un borcan.

Pentru curăţarea ficatului şi dizolvarea calculilor renali, se ia o linguriţă de sirop de ghimbir, de trei ori pe zi.