Ucigașul tăcut din marile orașe. RAPORT: 400.000 de europeni au murit din această cauză într-un singur an

Foto: pixabay

Calitatea slabă a aerului a provocat aproximativ 400.000 de decese premature în Europa în 2016, cel mai recent an din care sunt disponibile date, şi aproape fiecare oraş european locuit este expus la niveluri de poluare care le depăşesc pe cele considerate sănătoase, conform unui raport emis miercuri, citat de Reuters.



''Poluarea aerului este în prezent cel mai important risc de mediu la adresa sănătăţii umane'', se arată într-un raport al Agenţiei Europene de Mediu (AEM) a Uniunii Europene (UE).



Autorul raportului, Alberto González Ortiz, expert AEM în calitatea aerului, a atras atenţia că în timp ce nivelul de particule periculoase din oraşele europene este în scădere, această diminuare nu este suficient de rapidă. ''Nu am atins încă standardele UE şi, desigur, suntem departe de a atinge standardele OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii - n.r.)'', a subliniat Ortiz.



Legislaţia UE cere statelor membre să monitorizeze nivelul, în special în zonele urbane, a unei varietăţi de poluanţi, printre aceştia numărându-se ozonul şi particulele fine, şi să acţioneze în cazul în care sunt atinse anumite limite.



Poluarea cu particule fine în zonele urbane a devenit ţinta unor restricţii mai aspre după ce Curtea Europeană de Justiţie a decis în iunie că oraşele trebuie să ia măsuri dacă nivelul de poluare a aerului depăşeşte limita admisă într-un singur punct de măsurare, mai degrabă decât pe baza unei medii stabilite la nivelul unei regiuni.



În luna iulie, Comisia Europeană, a solicitat Curţii Europene de Justiţie să ia măsuri împotriva Spaniei şi Bulgariei în privinţa calităţii slabe a aerului avertizând că aceste ţări nu îşi protejează cetăţenii în faţa poluării.



Limitele UE sunt stabilite pe poluant, iar în 2017, 16 din cele 28 de state membre au raportat cel puţin un caz în care nivelurile de dioxid de azot, un gaz otrăvitor rezultat în urma funcţionării motoarelor maşinilor, depăşeau concentraţia medie anuală legală prevăzută de UE. Pe această listă se află Franţa, Belgia, Olanda, Spania, Germania şi Marea Britanie.



Unele staţii din Londra, de exemplu, au raportat niveluri de peste 50 micrograme de dioxid de azot pe metru cub faţă de concentraţia medie anuală legală a UE de 40 de micrograme, notează Reuters.



Diminuarea numărului maşinilor este un factor important în reducerea poluării aerului în oraşe, în special a dioxidului de azot, a spus Ortiz. ''Atunci când luptăm împotriva poluării, luptăm şi împotriva schimbărilor climatice precum şi a zgomotului şi promovăm un comportament mai sănătos. E o situaţie în care toată lumea are de câştigat'', a adăugat el.



Un raport publicat anul trecut de Curtea de Conturi Europeană arată că poluarea aerului este responsabilă pentru aproximativ 400.000 de decese premature în fiecare an în UE şi pentru costuri suplimentare cu sănătatea în valoare de miliarde de euro