Veste proastă! Ce s-a aflat acum despre anticoncepționale! Milioane de femei sunt afectate!

Foto: pixabay.com

Conform unui studiu desfăşurat la Colegiul de medicină Albert Einstein din New York, o regiune a creierului denumită hipotalamus este mai mică la femeile care iau în mod regulat pastile anticoncepţionale, prin comparaţie cu cele care nu folosesc această metodă contraceptivă, informează miercuri Live Science.



Hipotalamusul este o structură de mărimea unei boabe de mazăre, aflată adânc în creier şi care reglează o serie de funcţii involuntare ale organismului, cum ar fi apetitul, temperatura corpului şi emoţiile. Hipotalamusul are şi funcţia de a face legătura între sistemul nervos şi cel endocrin (o reţea de glande ce produc hormoni).



Aproximativ 150 de milioane de femei din întreaga lume folosesc pilule contraceptive, conform unui raport din 2019 al Departamentului pentru Economie şi Afaceri Sociale al ONU. În pofida faptului că sunt atât de folosite, studiile privind efectul pe care contraceptivele îl au asupra creierului sunt practic inexistente. "Este un domeniu destul de puţin studiat", susţine Dr. Michael Lipton, profesor de radiologie la Colegul de Medicină Albert Einstein din New York, coordonatorul acestui studiu.



Noul studiu, ce a fost prezentat miercuri în cadrul conferinţei anuale a Societăţii Radiologice din America de Nord, este primul care se opreşte asupra efectului contraceptivelor asupra hipotalamusului. Pentru a măsura volumul hipotalamusului, cercetătorii au apelat la examinarea RMN a 50 de femei, dintre care 21 luau contraceptive comune, ce asigură o doze sintetice de estrogen şi progestin. Grupul de femei a completat o serie de teste standardizate şi a răspuns la un interviu online pentru determinarea stării de spirit, a personalităţi şi a funcţiilor cognitive ale participantelor.



În medie, conform studiului, femeile care luau contraceptive aveau hipotalamusul cu aproximativ 6% mai mic decât femeile care nu luau pilula. Pentru o regiune a creierului, "aceasta este o diferenţă foarte importantă", conform lui Lipton.



Având în vedere faptul că hipotalamusul produce hormoni care reglează sistemul endocrin al organismului, rezultatele nu sunt chiar atât de surprinzătoare, susţine Jonathan Schaffir, profesor asociat de obstretică şi ginecologie la Universitatea de Stat din Ohio, care nu a participat la studiu. Pilula contraceptivă îi transmite hipotalamusului că nu trebuie să mai producă aceşti hormoni. Mai mult decât atât, studii anterioare au arătat că hormonii sexuali încurajează creşterea neuronilor, conform lui Lipton. Una dintre ipoteze este că hormonii sintetici din contraceptivele orale interferează cu aceste efecte şi conduc la limitarea creşterii neuronale în această parte a creierului.



Deocamdată, efectele unui hipotalamus mai redus nu sunt cunoscute. Studiul nu a identificat alte diferenţe de ordin cantitativ între creierele femeilor care iau contraceptive şi cele ale femeilor care nu folosesc pilula. De asemenea, în general abilităţile mentale ale femeilor care iau contraceptive nu par afectate. Însă cercetătorii au descoperit că un hipotalamus mai redus ca dimensiuni este asociat cu stări de nervozitate pregnante şi cu simptome de depresie.



Dr. Lipton a precizat însă că aceste rezultate nu sunt definitive, fiind vorba de un număr redus de femei care au participat la studiu. El a adăugat că este nevoie şi de alte studii pentru a verifica aceste concluzii.