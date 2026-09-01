Șase cutremure au avut loc în ultimele 24 de ore. Specialiștii explică în ce situație ar fi putut indica un preșoc în zona Vrancea

Nu contează doar zona în care se produc cutremurele pentru a stabili dacă există o legătură între ele, ci și adâncimea și nivelul energetic la care se produc. Sursa foto: Getty Images

Șase cutremure s-au produs în ultimele 24 de ore în zona seismică Vrancea, cel mai puternic având magnitudinea de 3,4. Specialiștii spun că succesiunea neobișnuită a seismelor nu reprezintă, deocamdată, un motiv de îngrijorare, deoarece acestea s-au produs la adâncimi diferite și nu sunt concentrate la același nivel în zona Vrancea.

Seismologul Mihai Diaconescu, cercetător la Institutul de Fizică a Pământului, a explicat la Antena 3 CNN în ce situație o activitate seismică intensă poate indica un posibil preșoc, care ar putea preceda un cutremur de magnitudine mare.

Despre seismele din ultimele 24 de ore, acesta a spus: "Nu cred că sunt motive de îngrijorare. Sunt adâncimi diferite, unele cutremure sunt încrustale, cu adâncime de 19 km, altele au o adâncime de 100 de km. Deci nu sunt localizate pe un anumit nivel energetic al zonei Vrancea, sunt disipate."

Așadar, nu contează doar zona în care se produc cutremurele pentru a stabili dacă există o legătură între ele, ci și adâncimea și nivelul energetic la care se produc.

Întrebat dacă este un aspect pozitiv faptul că au loc cutremure de magnitudine mică, deoarece acestea ar putea contribui la eliberarea energiei acumulate și, astfel, ar putea preveni producerea unui cutremur major în zona Vrancea, seismologul a explicat:

„Nu este nici bună, nici rea, este o veste. Niște cutremure s-au produs în zona Vrancea. Ce influență poate să aibă un cutremur de 2, de la 20 km adâncime, cu unul de 7 de la 100 de km adâncime?”

Potrivit seismologului, pentru ca această succesiune de cutremure să poată fi considerată un posibil preșoc, ar fi trebuit ca seismele să fie localizate la același nivel energetic și ca printre ele să existe unul cu o magnitudine semnificativ mai mare.

"Dacă erau toate pe același nivel energetic, unul dintre ele cu o magnitudine mai mare, de 5-6 grade, am fi putut spune că există posibiliattea ca acest cutremur să fie un preșoc, dar nu e cazul, deocamdată".

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs, marţi, în judeţul Vrancea, la ora 9:54, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Luni, în România, au avut loc cinci cutremure.