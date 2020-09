Scandalul măștilor pentru persoanele cu venituri mici ia amploare. DNA a intervenit în forță

"Deși am decis să nu răspundem la aceste atacuri până acum, având în vedere gravitatea actuală a situației, am decis să luam măsuri împotriva acestei companii și a pertenerilor de afaceri și a susținătorilor lor politici.

Am decis să începem o investigație cu privire la Best Achiziții, cu sprijinul agențiilor de investigații străine, pentru a identifica și urmări banii care se scurg de la bugetul de stat prin intermediul contractelor încheiate de Best Achiziții cu entități publice și pentru a identifica beneficiarii reali ai sumelor încasate în acest cerc financiar gestionat de ei.

Toate informațiile obținute în urma investigației vor fi transmise direct procurorilor DNA, astfel încât aceștia să poată proceda în mod corespunzător dacă astfel de dovezi indică faptul că procesul lor de afaceri implică orice activitate infracțională.”, spune Michael Topolinski, potrivit g4media.ro.

Reziliera contractului, reziliată abia peste două săptămâni

Topolinski a fost notificat că a încălcat termenele de livrare a celor 100 de milioane de măști. Ministerul Sănătății admite că nu poate rezilia contractul decât peste două săptămâni dacă nu vor ajunge în țară toate măștile.

Totodată este anchetă internă la Ministerul Sănătății. Vizate sunt două departamente: cel juridic și cel de achiziții. Totul după ce, la luni de la licitație, măștile pentru persoane defavorizate nu au fost livrate. Nelu Tătaru a anunțat că firma are 15 zile la dispoziție pentru a furniza întreaga cantitate de măști. În caz contrar, îndelung contestatul contract va fi reziliat.