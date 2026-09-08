Se asfaltează un tronson experimental al Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești. Directorul CNAIR a anunţat ce va stabili această operaţiune

Se asfaltează un tronson experimental al Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești. Sursa foto: capturi Cristian Pistol / Facebook

Asocierea de constructori italieni şi români (Webuild - Tancrad) a început lucrările de asfaltare pe un tronson experimental al secţiunii 3 din Autostrada Sibiu - Piteşti (A1), între Cornetu şi Tigveni, informează directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, notează Agerpres.

"Asocierea de constructori italieni şi români (Webuild - Tancrad) aşterne asfalt, în două straturi succesive, între km 71 şi km 71+400. Operaţiunea este importantă pentru stabilirea reţetei finale de asfalt care va fi aşternută pe întreaga secţiune 3 a autostrăzii (37,4 km).

La ora actuală, constructorii lucrează pe aproximativ 30% din şantier (în absenţa Acordului Revizuit de Mediu pentru o parte din loturile acestei secţiuni), la: tunelul Poiana, 14 structuri (poduri şi viaducte), terasamente", a scris Pistol, pe Facebook.

Potrivit sursei citate, în ansamblu, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 18%.

Contractul ce prevede construcţia secţiunii 3 a Autostrăzii Sibiu - Piteşti (între Cornetu şi Tigveni) are o valoare de 5,323 miliarde de lei (fără TVA) şi este finanţat prin Programul Transport (PT).