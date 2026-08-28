Un nou sector din Autostrada Sibiu-Pitești, aproape de finalizare. Imagini cu Tunelul Momaia, lung de 1,4 km. Când se deschide traficul

2 minute de citit Publicat la 13:20 28 Aug 2026 Modificat la 13:22 28 Aug 2026

Un nou sector din Autostrada Sibiu-Pitești, aproape de finalizare. Imagini cu Tunelul Momaia, lung de 1,4 km. Sursa foto: Cristian Pistol

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat, vineri, că secțiunea 4 (Tigveni - Curtea de Argeș) a Autostrăzii Sibiu - Piteşti (A1) este tot mai aproape de finalizare. "Stadiul fizic al lucrărilor pe cei 9,86 km se apropie de 97%. Dacă antreprenorul austriac (PORR) menține ritmul de lucru, anul acesta se va deschide circulația și pe secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești, în avans față de termenul contractual (februarie 2027)", a transmis Pistol.

Şeful CNAIR a mai precizat că "tunelul Momaia (1.350 m) este practic finalizat, iar la ora actuală se montează instalații mecanice, electrice și ITS".

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"Autostrada Sibiu-Pitești (A1): secțiunea 4 (Tigveni - Curtea de Argeș), tot mai aproape de finalizare. Stadiul fizic al lucrărilor pe cei 9,86 km se apropie de 97%.

Tunelul Momaia (1.350 m) este practic finalizat, iar la ora actuală se montează instalații mecanice, electrice și ITS.

Se mai lucrează la clădirile operaționale care vor deservi tunelul, unde se montează echipamente și se fac teste de presiune la instalațiile pentru stingerea incendiilor.

Dacă antreprenorul austriac (PORR) menține ritmul de lucru, anul acesta se va deschide circulația și pe secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești — în avans față de termenul contractual (februarie 2027). Se va putea circula astfel pe aproximativ 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Pitești (A1).

Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027", a postat PIstol pe Facebook.

Şi autostrada Sibiu-Făgăraș (A13) prinde contur

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, anunţase în urmă cu o lună că lucrările pe Autostrada Sibiu-Făgăraș (A13) avansează. Potrivit acestuia, constructorul a început asfaltarea experimentală pe Tronsonul 3, între Arpașu de Jos și Sâmbăta de Sus, pe un sector de 260 de metri.

Cele patru tronsoane ale Autostrăzii Sibiu-Făgăraș însumează aproximativ 68 de kilometri și trebuie finalizate în anul 2028. Contractele pentru construirea acestora au o valoare totală de 6,4 miliarde de lei fără TVA și sunt finanțate prin Programul Transport.