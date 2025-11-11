Se caută soluții pentru 900 de oameni dați afară în decembrie, după ce fabrica din Ineu se închide. Burse de muncă speciale pentru ei

1 minut de citit Publicat la 11:24 11 Noi 2025 Modificat la 11:26 11 Noi 2025

Fabrica de componente auto Aptiv, din orașul Ineu, județul Arad, se va închide în luna decembrie. FOTO: Facebook Aptiv

900 de angajați vor rămâne fără loc de muncă în decembrie, după ce fabrica de componente auto din Arad se închide și își mută producția în afara UE. Compania a anunțat Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, iar pentru persoanele disponibilizate vor fi organizate două burse de muncă speciale. De la începutul acestui an, aproximativ 2.000 de persoane din judeţ au fost notificate la AJOFM pentru concedieri colective, incluzând angajaţii vizaţi de la Ineu.

Compania Aptiv Ineu a înregistrat la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Arad notificarea de concedieri colective, iar disponibilizările vor avea loc după 10 decembrie.



Directorul AJOFM Arad, Alexandru Molnar, a declarat marţi, pentru Agerpres, că pentru cei vizaţi de disponibilizări vor fi organizate două burse de muncă speciale, în această lună.



"A fost înregistrată la noi o notificare de concediere colectivă care vizează aproximativ 900 de salariaţi ai unei companii din domeniul automotive. Urmează să fie organizate două burse pentru ocuparea locurilor de muncă, special pentru angajaţii acelei companii, în zile diferite din această lună", a declarat Alexandru Molnar.



În 3 noiembrie, primarul oraşului Ineu, Călin Abrudan, declarase că cel mai mare angajator din zonă se va închide în decembrie. El spunea că fabrica şi-a redus activitatea în ultimii ani, iar în prezent hala de producţie ar fi prea mare în raport cu numărul de angajaţi rămaşi.



Primarul a adăugat că bugetul local va fi afectat de închiderea fabricii.



AJOFM a transmis un comunicat de presă în care arăta că se caută soluţii şi în judeţele vecine Timiş, Bihor şi Hunedoara pentru "reintegrarea rapidă pe piaţa muncii a persoanelor afectate".



"Scopul este de a asigura o tranziţie cât mai lină către noi locuri de muncă, în funcţie de calificările şi experienţa profesională a angajaţilor disponibilizaţi", sublinia instituţia.



De la începutul acestui an, aproximativ 2.000 de persoane din judeţ au fost notificate la AJOFM pentru concedieri colective, incluzând angajaţii vizaţi de la Ineu.



Reprezentanţii AJOFM precizează însă că numărul de persoane comunicat de angajatori în notificări nu corespunde întotdeauna cu numărul celor concediaţi efectiv, deoarece, până la finalizarea procedurii, fie angajatorul îşi reorganizează activitatea şi nu mai sunt disponibilizate toate persoanele, fie cei ale căror contracte de muncă încetează îşi găsesc de lucru repede, uneori chiar în perioada preavizului. De asemenea, sunt situaţii în care cei vizaţi de concediere îndeplinesc condiţiile de pensionare.