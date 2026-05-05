Ședință extraordinară la CGMB. Se dezbat proiectul de buget al Capitalei și reducerea posturilor la Poliția Locală

Publicat la 07:38 05 Mai 2026

Consilierii generali ai Capitalei se întrunesc marţi, de la ora 9.00, într-o şedinţă extraordinară, pentru a dezbate proiectul de buget pentru 2026 şi reorganizarea Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti.

Municipiul Bucureşti va avea în 2026 venituri de 8.494.599.150 lei, cu 14,5% mai mult faţă de anul anterior.

În proiectul de buget sunt prevăzute 2,1 miliarde de lei pentru investiţii şi 4 miliarde pentru funcţionare. Primăria Capitalei a anunţat că în 2026 vor fi susţinute proiecte mari de infrastructură, precum Prelungirea Ghencea şi Dimitrie Pompeiu, reabilitări şi modernizări ale sistemelor de termoficare şi ale liniilor de tramvai, consolidări de blocuri şi clădiri istorice. "Cei mai mulţi bani din buget se duc însă pe subvenţii", a transmis PMB, într-o postare pe Facebook.



Proiectul pentru 2026 include:

- subvenţii pentru termoficare şi transport în comun - 2,5 miliarde lei;

- modernizarea sistemului de termoficare - 1 miliard lei;

- modernizarea a 50 km de şină de tramvai - aproape 1 miliard lei;

- consolidarea clădirilor cu risc seismic - peste 198 milioane lei;

- Prelungirea Ghencea - 130 milioane lei;

- Supralărgire Dimitrie Pompeiu - 76 milioane lei;

- Reconstruirea Podului Calicilor - 12 milioane lei;

- Amenajarea malurilor Dâmboviţei, între Piaţa Unirii şi Izvor - 65 milioane lei;

- Înnoirea parcului auto STB - 85 de milioane lei;

- Modernizarea Cartierului Henri Coandă - 53 milioane lei;

- Punerea în siguranţă a Pasajului Basarab - 20 milioane lei.



Al doilea proiect de pe ordinea de zi prevede reorganizarea Poliţiei Locale a Capitalei prin reducerea numărului total de posturi de la 514 la 384.

Numărul funcţiilor publice de conducere va fi diminuat de la 47 la 26.



Proiectul prevede crearea a două noi posturi de director general adjunct, ajungându-se la un total de trei. În acest sens, este invocată necesitatea coordonării distincte a segmentului de ordine publică şi circulaţie faţă de cel de inspecţie şi control, precum şi faţă de cel administrativ.



Noua organizare include: Direcţia Siguranţă şi Ordine Publică, Direcţia Inspecţie şi control, Direcţia Dispecerat Operativ Integrat şi Direcţia Economică.



Iniţiativa urmăreşte reducerea cheltuielilor bugetare şi eficientizarea serviciilor publice oferite către comunitate, se arată în referatul de aprobare.

"Se reduc astfel 130 de posturi provenite în mare măsură din comasarea serviciilor suport, serviciile de specialitate, precum şi calitatea serviciilor oferite populaţiei neavând de suferit", se susţine în document.