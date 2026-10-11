Şefa ANM acuză o campanie pentru înlăturarea ei din funcţie, după dezvăluirile lui Buzoianu. Suspectează şi colegi din interior

Elena Mateescu, director ANM / sursă foto: Antena 3 CNN

Elena Mateescu a trimis un mesaj public, duminică, în care se apără şi spune că, în cariera sa de 35 de ani, a respectat legea şi "nu am făcut nimic care să afecteze imaginea mea profesională şi a instituţiei", după ce ministra Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat un raport al Corpului de Control din care ar fi reieşit cheltuieli ilegale din bani publici şi contracte atribuite direct, la ANM. "Până la campania începută în acest an împotriva mea cu scopul schimbării politice din funcţie nimeni nu a pus la îndoială nivelul profesional", a spus Elena Mateescu, notează News.ro.

Directoarea ANM susţine că nu are nicio implicare directă în acuzaţiile aduse instituţiei sale.

"Ca director general, nu am nicio implicare directă în aspectele aruncate în spaţiul public la adresa mea şi a colegilor care îşi desfăşoară activitatea în ANM, la acest moment fiind pusă o anatemă incorectă şi nedreaptă asupra instituţiei şi colegilor care lucrează în ANM.

Directorul general a dispus misiune de audit public intern în momentul când a aflat de neregulile privind utilizarea cardurilor instituţionale de către compartimentul responsabil, şi ca urmare a depus încă din 12 august 2026 sesizarea organelor competente cu privire la eventuale fapte în afara legii", a spus Mateescu, potrivit sursei amintite.

În privinţa achiziţiilor de la ANM, ea susţine că de acest lucru se ocupă serviciul de achiziţii publice.

"În privinţa achiziţiilor pentru laptopuri şi calculatoare acestea au fost derulate de către serviciul de achiziţii publice care stabileşte şi monitorizează procedurile specifice. Cu siguranţă sunt puse la dispoziţia autorităţilor documentele care au stat la baza acestor proceduri.

Cu privire la achiziţia de mobilier, ea a fost pentru dotarea unei întregi clădiri noi realizate pentru Centrul Agrometeorologic, desfăşurată în condiţiile legii, acolo unde deja îşi desfăşoară activitatea colegi din ANM asigurând funcţionarea pilot a activităţilor Centrului".

Mateescu spune că a dispus un audit intern

"Îmi doresc să existe o comunicare firească şi care să fie realizată instituţional tocmai pentru a evita distorsiunile şi interpretările apărute în spaţiul public şi a clarifica toate elementele, acest dialog neavând loc până în prezent. În schimb aflăm direct din spaţiul public despre «constatările» din acest document.

Îmi exprim convingerea că adevărul va fi relevat în cadrul procedurilor legale şi se va arăta faptul că personal, ca director general, nu am nici o implicare directă în aspectele aruncate în spaţiul public la adresa mea şi a colegilor care îşi desfăşoară activitatea în ANM, la acest moment fiind pusă o anatemă incorectă şi nedreaptă asupra instituţiei şi colegilor care lucrează în ANM".

Şefa ANM crede că se urmăreşte schimbarea edi din funcţie.

"Reafirm faptul că ANM este o instituţie de prestigiu şi trebuie să rămână în afara oricăror lupte politice. În toată cariera mea de peste 35 de ani doar în ANM, am respectat legea şi nu am făcut nimic care să afecteze imaginea mea profesională şi a instituţiei.

Până la campania începută în acest an împotriva mea cu scopul schimbării politice din funcţie nimeni nu a pus la îndoială nivelul profesional şi realizările ANM. Această campanie orchestrată şi întreţinută, chiar cu concursul unor colegi din interior, este nedreaptă şi incorectă dpdv personal şi instituţional.

Reafirm încă o dată că am procedat întocmai atribuţiilor specifice şi am încredere în instituţiile competente ale statului pentru soluţionarea acestei situaţii şi luarea măsurilor care se impun. ANM şi colegii nu merită o astfel de campanie negativă. Prin dialog şi soluţii pot fi identificate măsurile care se impun şi de care nimeni nu poate fi absolvit", a mai spus Mateescu în mesajul preluat de sursa amintită.

Buzoianu acuză achiziţii de milioane de lei prin atribuire directă

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat, duminică dimineaţă, alte rezultate ale verificărilor efectuate de Corpul de Control la ANM. După ce instituţia a fost acuzată că a achiziţionat lenjerie intimă de lux din bani publici, acum Buzoianu susţine că ANM a cumpărat consumabile, mobilă şi calculatoare prin contracte atribuite direct, şi nu prin licitaţie publică.

Ministra Mediului i-a cerut din nou demisia şefei ANM, Elena Mateescu. "În mod evident, legea a fost opțională de aplicat la ANM în ultimii ani de zile sub conducerea doamnei Mateescu", a transmis Buzoianu.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, şi directorul ANM, Elena Mateescu, s-au contrat în direct la Antena 3 CNN, după ce un raport al Corpului de Control ar fi relevat cheltuieli ilegale la instituţia de meteorologie. La ANM, s-ar fi cumpărat lenjerie intimă şi alte produse de lux în valoare de milioane de lei, din bani publici.

Mateescu spune că a dispus un audit intern şi a depus o sesizare la Poliţie, dar Buzoianu susţine că directorul instituţiei ar fi "acoperit nişte oameni care au cheltuit 3 milioane de lei de pe nişte carduri, pentru sutiene de lux, pentru deodorante de casă, pentru parfumuri".

"(n.r. - vă veţi da demisia?) Nu mă consider vinovată în acest sens, am manifestat toleranţă zero faţă de aceste aspecte", a afirmat Elena Mateescu.

"Doamna Mateescu este absolut ridicol. Dvs. nu aţi arătat deloc toleranţă. Aţi acoperit nişte oameni care au cheltuit 3 milioane de lei de pe nişte carduri, pentru sutiene de lux, pentru deodorante de casă, pentru parfumuri, numai anul trecut în valoare de 120.000 de lei", a replicat Buzoianu.