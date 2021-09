Șefii ASF au dat explicații în Parlament despre falimentul City Insurance: "Vorbim de fals în documente, în înscrisuri"

Valentin Ionescu, directorul general al sectorului Asigurări, din cadrul ASF, spune că încă din 2014 s-au luat măsuri legate de compania City Insurance, iar aceasta fost sancționată în fiecare an.

"Măsuri cu privire la această societate au fost luate din 2014. Această societate a fost sancţionată în fiecare an. S-a revocat mandatul directorului general şi preşedintelui în 2015, au fost măsuri pentru a-i restabili situaţia financiară. (...) Vorbim de falsuri în documente. (...)

Conducerii societăţii i-au fost cerute şi a prezentat documente în original, legalizate şi apostilate, lucru pe care societatea l-a făcut. Auditorii companiei au confirmat existenţa acelor bani (din contul fals)", a mai spus Ionescu.

"În urma investigaţiilor pe care le-am făcut în ultimul an de zile, investigaţii foarte intense care au necesitat verificări ample cu autorităţi europene - EIOPA şi Autoritatea Federală din Elveţia, de asemenea cu autorităţile fiscale din paradisuri fiscale precum Insulele Cayman, Barbados şi insula Nevis. Autorităţile din Europa au fost mai prompte în a ne da răspunsuri, dar autorităţile din aceste paradisuri fiscale au răspuns foarte greu sau deloc.

De ce scot în evidenţă aceste colaborări? Pentru că în Elveţia această companie a declarat că are o sumă de bani care o ajuta la solvabilitate, iar în reasigurare avea cedate 99% din primele brute subscrise în aceste paradisuri fiscale. Aceste două elemente ajutau compania să-şi menţină solvabilitatea.

Nu este nimic incorect din punct de vedere legal în a ţine bani într-o bancă din Europa sau a-ţi face reasigurarea în afara Europei, depinde cum faci îţi faci această asigurare şi dacă aceşti bani există."

"Acel cont declarat în Elveţia - prin documente apostilate, traduse şi legalizate de această companie, nu ştiu cum au făcut acest lucru - nu există"

"Noi am constatat că nici asigurarea nu era făcută bine şi de asemenea, cu ajutorul autorităţii elveţiene, că acel cont declarat în Elveţia - prin documente apostilate, traduse şi legalizate de această companie, nu ştiu cum au făcut acest lucru - nu există.

Ca urmare, am recalculat indicatorii de solvabilitate, am ridicat autorizaţia conducerii, am amendat cu câte un milion (de lei) fiecare persoană fizică al conducerii, am impus administrator temporar în iunie care a avut mandat împreună cu acţionarii societăţii să restabilească situaţia financiară a societăţii. Lucru care nu s-a întâmplat.

Când a expirat termenul legal de 3 luni de la deciziile ASF, a doua zi administratorul temporar ne-a informat că nu au fost restabiliţi indicatorii de solvabilitate şi ca urmare autoritatea s-a supus legii şi a dispus retragerea autorizaţiei acestei companii"., a declarat Valentin Ionescu.

