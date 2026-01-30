Şeful Armatei Române a transmis care e principalul narativ folosit de Rusia în 2026: "Astfel ne influenţează la nivel societal"

Şeful Armatei Române a transmis care e principalul narativ folosit de Rusia în 2026. FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Generalul Gheorghiță Vlad a declarat că Rusia foloseşte un narativ prin care încearcă să influenţeze lumea "la nivel societal". Şeful Armatei Române consideră că obiectivul Kremlinului este descurajarea investiţiilor în Apărare. "Rusia are toate narativele astfel încât să ne influențeze la nivel societal și principalul narativ este acesta: De ce să investești în securitate, când se poate în sistemele medicale, în educație?", a transmis generalul Gheorghiță Vlad, la TVR.

Şeful Aramatei a explicat, aşadar, care este principalul narativ al Federației Ruse în războiul informațional.

“Rusia are toate narativele astfel încât să ne influențeze la nivel societal și principalul narativ este acesta: De ce să investești în securitate când se poate în sistemele medicale, în educație?. Da, per ansamblu așa este, dar fără securitate celelalte nu ar putea fi posibile”, a afirmat generalul Gheorghiță Vlad.

Acesta a analizat şi care ar fi pericolul ca războiul din Ucraina să se extindă în Europa.

"Nu aș merge pe această abordare liniară. Sunt pericole foarte mari, vedeți că războiul din Ucraina a ajuns într-un impas, îmi doresc progres jn discuțiile de pace în acest conflict și sper ca împreună cu statele care au agreat să intre în acea coaliție de voință să găsim soluțiile necesare pentru a crea o Ucraina puternică care să facă față acestor provocări de securitate”, a declarat șeful Statului Major al Apărării", conform sursei amintite.

Gheorghiță Vlad: România trebuie să aibă populația pregătită

România trebuie să aibă populația pregătită „pentru crize”, dar și pentru „susținerea unui efort de război”, a declarat șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și generalul Alexus „Grinch” Grynkewich, comandantul suprem al trupelor NATO în Europa, în urmă cu 10 zile.

„Trebuie să avem populație pregătită pentru crize, dar și pentru susținerea unui efort de război. Avem planuri împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)”, a spus generalul Gheorghiță Vlad.

„Rusia este impredictibilă. Nu am informații despre când va ataca Rusia. De aceea pregătim acest planuri, dar nu pot face o astfel de predicție în viitorul apropiat”, a spus șeful armatei române.