Sesizare pentru posibilă ucidere din culpă, făcută de FACIAS în cazul tânărului mort în spital la Buzău

FACIAS a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău în cazul decesului tânărului de 25 de ani, internat la Spitalul Județean de Urgență Buzău, unde intervenția chirurgicală a fost fost amânată mai multe zile.

„În continuarea demersurilor făcute până acum, privind decesul tânărului de 25 de ani la Spitalul Județean de Urgență Buzău, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău pentru posibila săvârșire a infracțiunii de ucidere din culpă.

Denunțul formulat de FACIAS vizează faptul că personalul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău nu a intervenit chirurgical în timp util în cazul lui Gabriel Bumbăcea, deși acesta prezenta o fractură gravă de femur și se afla internat sub supraveghere medicală. Medicii au decis amânarea intervenției chirurgicale de la data de 2 ianuarie până la data de 5 ianuarie, interval în care starea pacientului s-a agravat, acesta decedând chiar în ziua în care operația fusese programată, intervenție care i-ar fi putut salva viața.

Conform informațiilor medicale preliminare apărute în spațiul public, rezultate în urma necropsiei și consultate de FACIAS, cauza decesului lui Gabriel Bumbăcea a fost un tromboembolism pulmonar. Complicație severă asociată imobilizării prelungite, fiind un risc major în cazul fracturilor de femur”, transmite FACIAS într-un comunicat de presă.

Tânărul de 25 de ani a fost rănit în urma unui accident auto. A ajuns la spital cu traumatism de femur, însă a fost programat la operație abia după trei zile. A murit la Terapie Intensivă, înainte de intervenția chirugicală.