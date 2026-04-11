Sfânta Lumină de la Ierusalim a ajuns în România: „Ea rămâne semnul lucrării lui Dumnezeu - izvor de bucurie și de viață”

Lumina Sfântă a fost oferită delegaţilor eparhiilor prezenţi la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”. Foto: Agenția Basilica via Facebook

Sfânta Lumină, adusă de la Ierusalim de Arhimandritul Teofil Anăstăsoaie, Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, a ajuns sâmbătă seara, la ora 19:03, la Bucureşti. Aeronava care a transportat-o a aterizat în urmă cu scurt timp pe Aeroportul Otopeni. Lumina Sfântă a fost oferită delegaţilor eparhiilor prezenţi pe aeroport, iar ea va ajunge în toată țara și la credincioșii din Republica Moldova.

Arhimandritul Teofil Anăstăsoaie a fost întâmpinat la Otopeni de o delegație condusă de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal.

„Asemenea lui Hristos Care S-a jertfit pentru noi oamenii, taina luminii lui Dumnezeu este păstrată și prezentată de Biserică printr-un simbol smerit și simplu: lumânarea sau candela! O lumină care trăiește în virtutea sacrificiului, care oferă lumină dăruindu-se pe sine”, a afirmat pe aeroport, Preasfinția Sa, părintele Paisie Sinaitul.

„Lumina este expresia vieții și a cunoașterii. Ea deschide calea către comuniune, către adevăr și libertate. Întunericul ascunde și rătăcește; lumina descoperă, unește și aduce pace. De aceea, ea rămâne semnul lucrării lui Dumnezeu — izvor de bucurie și de viață.

Astăzi, Biserica ne cheamă să primim nu doar o lumină, ci pe Lumina cea adevărată — pe Hristos Cel Înviat, Care luminează nu doar ochii, ci inimile noastre, nu doar calea, ci însăși viața noastră.

Rămâne pentru noi chemarea de a fi lumină în lume, după cuvântul Domnului: „Voi sunteți lumina lumii (…). Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât văzând faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 14-16)”, a continuat PS Paisie.

Patriarhul Daniel va primi Lumina Sfântă în cadrul unei procesiuni care va avea loc la Catedrala Patriarhală. De asemenea, delegațiile din toată țara care au luat Lumina Sfântă o vor duce către bisericile din România și Republica Moldova, de unde va fi distribuită creștinilor la Slujba de Înviere.

Lumina Sfântă, un miracol al ortodoxiei

Sfânta Lumină este adusă în fiecare an în România începând cu anul 2009 de către reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte. După ce ajunge în țară, Sfânta Lumină este redistribuită de către reprezentanți din toate eparhiile în parohiile Patriarhiei din România și Republica Moldova.

Lumina Sfântă este considerată un miracol al ortodoxiei, care se întâmplă în fiecare an de Paște la Ierusalim, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12:30 și 14:30, când deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc care se pogoară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an și care, în primele minute, nu frige.

Lumina Sfântă s-a aprins sâmbătă, 11 aprilie, din nou la Biserica Sfântul Mormânt, aducând un moment de liniște și speranță pentru credincioșii din întreaga lume.

Alcătuită din trei mari construcţii: Bazilica Patimilor Domnului, cu Paraclisul Aflării Sfintei Cruci, Rotonda, Biserica Învierii Lui Hristos a fost redeschisă în Joia Mare, după 40 de zile de restricții impuse în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

---Știre în curs de actualizare---