S-a aprins Lumina Sfântă de la Ierusalim. Ce semnificaţie are şi când ajunge în România

Credincioşi, sâmbătă, 11 aprilie 2026, la ceremonia Focului Sfânt în Biserica Sfântului Mormânt din Orașul Vechi al Ierusalimului. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Într-un Ierusalim marcat de tensiunile și umbrele războiului din Iran, Lumina Sfântă s-a aprins sâmbătă, 11 aprilie, din nou la Biserica Sfântul Mormânt, aducând un moment de liniște și speranță pentru credincioșii din întreaga lume. În ciuda conflictelor care tulbură regiunea, simbolul Învierii își urmează drumul, amintind de puterea credinței de a depăși chiar și cele mai dificile vremuri și pregătindu-se să ajungă și în România. Alcătuită din trei mari construcţii: Bazilica Patimilor Domnului, cu Paraclisul Aflării Sfintei Cruci, Rotonda, Biserica Învierii Lui Hristos a fost redeschisă în Joia Mare, după 40 de zile de restricții impuse în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Când soseşte Lumina Sfântă de la Ierusalim în România în 2026

Lumina Sfântă de la Ierusalim ajunge în România, în mod tradițional, în seara Sâmbetei Mari, cu doar câteva ore înainte de slujba de Înviere. Și în 2026, delegația Patriarhiei Române este așteptată să aducă lumina în aceeași zi, cu o cursă specială, în Sâmbăta Mare, în urma unui acord obținut cu sprijinul autorităților române și israeliene, potrivit Agerpres.

Superiorul Aşezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, arhimandritul Ioan Meiu, va aduce la Bucureşti Sfânta Lumină de la Ierusalim, urmând să fie oferită delegaţilor eparhiilor BOR prezenţi la Aeroportul Internaţional "Henri Coandă". În jurul orei 19:00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Conform reprezentantului Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, părintele arhimandrit Ioan Meiu, delegația română a primit aprobările necesare pentru a aduce Lumina Sfântă în țară.

"Datorită intervenției Ambasadei României în Israel am primit și noi un culoar de zbor din partea Ministerului de Externe israelian, de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, în Sâmbăta Mare. Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială de la Tel Aviv, la București, cu Sfânta Lumină", a declarat părintele Ioan Meiu, citat, luni, de Agenția Basilica a Patriarhiei Române.

Ulterior, arhimandritul a adăugat: "Sperăm să nu escaladeze situația și să putem duce la bun sfârșit această frumoasă misiune și mare binecuvântare pentru ortodocșii români".

Sfânta Lumină este adusă în fiecare an în România începând cu anul 2009 de către reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

După ce ajunge în țară, Sfânta Lumină va fi redistribuită de către reprezentanți din toate eparhiile în parohiile Patriarhiei din România și Republica Moldova.

Apoi, Sfânta Lumină va fi adusă la Catedrala Patriarhală și va fi întâmpinată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel printr-o ceremonie specială.

Ceremonia Luminii Sfinte de la Sfântul Mormânt

Zona orașului vechi din Ierusalim rămâne închisă, în contextul conflictului dintre Iran și Israel, izbucnit după intervenția militară lansată de SUA și Israel în urmă cu aproape două luni. Procesiunile și adunările religioase sunt interzise, iar accesul la locurile sfinte este restricționat, potrivit The Times of Israel.

Ceremonia primirii Sfintei Lumini de sâmbătă va avea loc în condiții diferite față de anii precedenți.

"Procesiunea pentru Sfânta Lumină va fi una deosebită anul acesta, deoarece va coborî (n.r.: în Sfântul Mormânt) doar Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea, însoțit de câțiva slujitori. De acolo se va împărți Sfânta Lumină ori din Sfântul Mormânt ori de la Palatul Patriarhiei din Ierusalim către delegațiile care și-au putut rezolva un zbor anul acesta către destinațiile lor ortodoxe", a explicat părintele Ioan Meiu.

Lumina Sfântă este considerată un miracol al ortodoxiei, care se întâmplă în fiecare an de Paște la Ierusalim, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12:30 și 14:30, când deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc care se pogoară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an și care, în primele minute, nu frige.

Lumina este adusă credincioșilor de Patriarhul Ierusalimului. Sfântul Mormânt este inspectat încă din Vinerea Mare, imediat după Prohod. Cei care fac această verificare - pentru a nu exista nicio bănuială de înscenare – sunt polițiști civili, care nu sunt creștini. De obicei, aceștia sunt trei: un arab, un turc și un reprezentant al Statului Israel. Rolul lor este de a inspecta încăperea Sfântului Mormânt pentru a nu exista vreo sursă de foc.

De asemenea, ei îi controlează corporal pe cei care vor pătrunde acolo în momentul ceremoniei religioase. Apoi, la momentul potrivit, luminile se sting, ușa se sigilează, iar la intrare rămân doar gardienii.

După desfășurarea slujbei, Patriarhul Ierusalimului, îmbrăcat doar cu un stihar alb, cu epitrahil și brâu, se îndreaptă spre Sfântul Mormânt. La intrare, el este controlat de polițiști în prezența martorilor care aparțin tuturor confesiunilor. Patriarhul desigilează intrarea în Mormânt și pătrunde în prima încăpere, în "Capela Îngerului", însoțit – conform tradiției – numai de un arab de religie islamică. Mai departe, patriarhul intră singur în încăperea propriu-zisă a Mormântului și îngenunchează în fața lespedei.

Ulterior, după rugăciune, cei prezenți în biserică au adesea prilejul să observe o lumină precum un fulger, care vine prin cupola aflată deasupra Capelei Sfântului Mormânt. Pelerinii compară această lumină cu un glob care se împrăștie în mici bucăți. Această lumină ajunge până la lespedea Sfântului Mormânt, aprinzând astfel vata presărată deasupra.

Rolul patriarhului este de a lua în mâini această vată aprinsă, a o așeza în două cupe de aur și a se întoarce în "Capela Îngerului". Ulterior, patriarhul aprinde două mănunchiuri de câte 33 de lumânări, apoi iese și împarte lumina credincioșilor.

Unde se poate primi Lumina Sfântă în Bucureşti şi în ţară

De la Aeroportul Otopeni, Lumina Sfântă este preluată de reprezentanți ai fiecărei episcopii și dusă în comunitățile din întreaga țară, astfel încât credincioșii să o poată primi în noaptea de Paște. Tradiția, respectată de ani buni, face ca flacăra, considerată simbol al Învierii, să ajungă în biserici și în casele românilor chiar înainte de miezul nopții.

Credincioșii din București vor putea primi Lumina Sfântă în noaptea de Paște, în cadrul slujbelor oficiate la miezul nopții, în toate bisericile ortodoxe. Momentul central va avea loc la Catedrala Patriarhală, unde Lumina adusă de la Ierusalim va fi oferită preoților și credincioșilor prezenți, urmând ca aceasta să fie distribuită ulterior în toată Capitala.

Marile catedrale și mănăstiri din țară, precum cele din Iași, Cluj-Napoca sau Timișoara, organizează slujbe ample de Înviere, la care participă anual mii de persoane, păstrând astfel tradiția primirii Luminii ca simbol al Învierii.