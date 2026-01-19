„Și cu salarii dublate, pensiile speciale rămân sub cele contributive”. Precizările ICCJ despre raportul trimis judecătorilor CCR

ICCJ spune că expertiza nu „denaturează” și nu „umflă” pensia contributivă. Foto: Getty Images

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a făcut noi precizări privind raportul despre pensiile magistraților care a fost transmis judecătorilor CCR. După ce a fost acuzată că a folosit date ipotetice exagerate, instituția își menține concluziile din raport: în situația unei majorări cu 100% a salariilor pe întreaga perioadă analizată, pensia de serviciu rămâne inferioară pensiei contributive.

Aceste precizări vin după ce raportul transmis judecătorilor CCR sublinia că dacă pensiile magistraților ar fi calculate pe principiul contributivității, suma rezultată ar fi semnificativ mai mare decât pensia specială calculată conform proiectului de lege al lui Bolojan. Această concluzie a determinat ICCJ să afirme că Guvernul Bolojan desființează de facto pensiile de serviciu ale magistraților, ceea ce încalcă flagrant Constituția, independența Justiției și toate tratatele internaționale la care România este parte.

Instituția a fost acuzată însă că ipoteza care a stat la baza calculelor este complet falsă. Potrivit G4media, toată demonstrația din expertiză este construită pe prezumția că salariul mediu pe economie în România – un parametru esențial în calculul pensiei – ar rămâne neschimbat vreme de peste patru decenii, mai exact până în anul 2067. Astfel, expertiza ar fi „umflat” pensiile pe care le-ar fi luat magistrații în sistemul public.

Cum se apără magistrații de la ICCJ

În replică, ICCJ spune că expertiza nu „denaturează” și nu „umflă” pensia contributivă, ci analizează explicit efectele legii într-un scenariu maximal, “tocmai pentru a verifica dacă pensia de serviciu își mai păstrează substanța juridică:

“Concluzia expertizei este clară și nu poate fi relativizată: chiar și în ipoteza – nerealizată în practică – a unei majorări cu 100% a salariilor pe întreaga perioadă analizată, pensia de serviciu rămâne inferioară pensiei contributive”, precizează ICCJ într-un comunicat de presă.

Curtea Supremă spune că în ipoteza majorării chiar cu 100% a veniturilor, pentru judecătorii curţilor de apel ar semnifica o reducere de 1.772 lei a cuantumului ”pensiei de serviciu”, în timp ce pentru cei de la instanţa supremă reducerea ar fi de 1.223 lei în raport cu contributivitatea.

“Această constatare are o semnificație juridică precisă. Pensia de serviciu nu este doar diminuată sau ajustată, ci devine inaplicabilă în mod sistematic, întrucât nu mai este niciodată favorabilă beneficiarului. În aceste condiții, ea este anulată în mod efectiv, prin pierderea oricărei funcții economice și juridice”.

ICCJ mai precizează că pensia de serviciu ar urma să fie de fapt golită de conținut:

“Prin urmare, nu ne aflăm în fața unei simple reforme sau a unei reașezări a mecanismelor de calcul, ci în fața unei goliri de conținut a pensiei de serviciu, incompatibilă cu ideea menținerii sale ca instituție juridică distinctă. Faptul că această concluzie rezultă chiar dintr-un scenariu extrem, ipotetic și favorabil, întărește caracterul său definitiv. Prezentarea acestor efecte ca fiind inexistente sau neglijabile reprezintă o distorsionare a concluziilor expertizei și induce publicul în eroare. Din perspectivă juridică, atunci când o prestație este permanent subordonată alteia și nu mai produce efecte în nicio ipoteză rezonabilă, ea este desființată în fapt, indiferent de menținerea sa formală în textul legii”.

Un document care vine de la Ministerul Muncii şi care este pe masa judecătorilor Curţii Constituţionale arată cât de mult cheltuie statul cu pensiile speciale ale magistraților. În anul 2025, erau 5.879 de pensionari speciali, cu o pensie specială medie de 24.842 de lei, din care partea de contribuţie este de 7.518 lei. Adică încasează o pensie de aproximativ de 3 ori mai mare decât a contribuit.