Singurul fruct care învinge lăcomia | Nutriţionist: "Este cu adevărat delicios în această combinaţie"

Natura ne oferă opțiuni delicioase de fructe de care ne putem bucura atât toamna cât şi în sezonul rece. Cu multiple beneficii pentru sănătate, potrivit nutriționiștilor, acest fruct este singurul în faţa căruia lăcomia se declară învinsă.

Îl alegem toamna pentru gustul său distinct, acrișor și parfumat, dar şi în sezonul rece atunci când facem din el gemuri, dulcețuri, compoturi, și alte produse.

Vorbim bineînțeles de gutuie, considerat de specialiştii în nutriție ca fiind singurul fruct care învinge lăcomia. Ideea este confirmată şi de nutriţionistul Mihaela Bilic a explicat care sunt multiplele beneficii ale gutuilor.

"Galbenă gutuie, dulce-amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră”

Așa da, ca lumină la fereastră sau parfum pentru cameră, să tot folosești fructele! Nu sunt o fană a fructelor, nu pentru că n-ar fi bune, ci pentru că fac poftă de mâncare și îngrașă. Sigur, totul ține de cantitate, dar eu n-am reușit încă să mănânc cireșele sau boabele de strugure numărate, doar cât încap într-un pumn

Gutuia - sigurul fruct în fața căruia lăcomia se recunoaște învinsă

Sigurul fruct în fața căruia lăcomia se recunoaște învinsă, este gutuia: pe ea nu o poți mânca nici repede, nici în cantitate mare, dacă nu vrei să sfârșești înecat!

Pe lângă lecția moderației și a mestecatului îndelungat, gutuia are multe beneficii: vitamina C cât să pună în umbră toate citricele, cu kiwi la un loc! Din cauza asta și se înnegrește imediat ce e tăiată, vitamina C care se oxidează la contactul cu aerul.

Apoi gutuia are fibre solubile (pectine) din belșug, fibre ce se umflă și se transformă în gel la contactul cu apa. Nu întâmplător gutuia e folosită ca agent de gelifiere, dar are și avantajul că ține stomacul plin și alungă foamea. Nu în ultimul rând gutuia are puțină fructoză, puține calorii și indice glicemic mic, adică e prietena siluetei și a celor cu diabet", a scris nutriţionistul Mihaela Bilic pe Facebook