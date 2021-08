Site-ul care a publicat dezvăluirile despre închisoarea făcută de Cîțu în SUA recunoaște de unde a primit informația

Cei de la Legalizam.ro afirmă că sursa informației privind problemele lui Florin Cîțu din SUA este Partidul Național Liberal.

"Această informație a fost un cadou pentru noi. Nu știm daca a fost un "cadou" de la USR pentru coaliție, dar vă garantez că noi am primit informația de la PNL. Nu suntem interesați de luptele politice din PNL. Prin Statutul asociației Evoluție în Instituție ne-am asumat informarea cetățenilor. Am considerat că această informație este de interes public. Referitor la întârzierea postării: lipsă de resurse, de asta nu am postat când am promis. Și eu m-am gândit că a fost o prostie că s-a suprapus cu 10 august. Cu respect, Cristian-Mihai DIDE", se arată într-o postare făcută de jurnalistul Robert Turcescu.

Ludovic Orban a reacționat, joi seară, într-o emisiune TV, după ce a fost acuzat că se află în spatele dezvăluirilor despre închisoarea făcută de Florin Cîțu în SUA, în urmă cu 21 de ani,

"Vă spun sincer - ce m-a deranjat la declarația domnului Florin Cîțu, a fost o ușoară supărare că a fost făcută publică această informație. Cel care ar fi trebuit să facă publică această informație este Florin Cîțu. Dacă Florin Cîțu este supărat pe cineva ar trebui să fie supărat pe el, pentru că el ar fi trebuit să informeze opinia publică cu privire la această întâmplare din viața lui, care este o realitate, s-a întâmplat, face parte din acele părți din penumbră pe care pot să o aibă mulți oameni.

Cea mai bună cale de a te elibera de astfel de lucruri este să mărturisești, să spui tu despre lucru respectiv", a spus Ludovic Orban, la B1 TV.

