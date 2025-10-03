45 de femei au fost ucise în familie de la începutul anului, în România. Manifestul pentru Non-Violență, lansat la Biblioteca Națională

Evenimentul a avut loc la Biblioteca Națională

Biblioteca Națională a României a găzduit, vineri, conferința „Manifest Green Woman – Manifest Non-Violență – Manifest Femeia Puternică”, un eveniment conceput ca un semnal de alarmă într-o societate marcată de creșterea alarmantă a violenței domestice.

Evenimentul a reunit jurnaliști, profesori, oameni de cultură, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului privat, cu scopul de a aduce în prim plan una dintre cele mai dureroase realități: 45 de femei au fost ucise în România, de la începutul anului 2025, chiar în casele lor, de către cei care ar fi trebuit să le protejeze. Numărul cazurilor de violență domestică raportate în 2024 a ajuns la 59.000 de cazuri.

În spatele acestui număr se află mii de povești dramatice și tăceri apăsătoare.

În cadrul evenimentului a fost lansat Manifestul pentru Non-Violență

În cadrul conferinței a fost lansat și asumat Manifestul pentru Non-Violență, Respect și Egalitate, un apel public la acțiune comună, solidaritate și schimbare reală de mentalități.

Documentul propune:

respingerea categorică a oricărei forme de violență;

plasarea respectului și egalității în centrul vieții sociale;

educarea noilor generații în spiritul non-violenței;

implicarea reală a statului în protejarea victimelor și pedepsirea agresorilor;

cooperare între instituții, mediul privat, mass-media și societatea civilă;

prijin concret pentru victime, pentru ca acestea să își recapete curajul și încrederea.

„Acest Manifest este o consecință firească a momentelor grele prin care trece societatea românească. Doar în acest an, 45 de femei au fost ucise în propriile case, poate cu copiii de mână, de cei care trebuiau să le protejeze. E educația o soluție? E creșterea nivelului cultural o soluție? E conștientizarea femeii că trăiește într-un mediu nociv o soluție? Da. Toate, împreună”, a spus Lavinia Șandru, inițiatoarea Manifestului.

Președintele UZPR: Bărbații și femeile nu reprezintă două tabere adverse

„Lavinia ne-a adunat într-o comunitate în care femeile și bărbații nu sunt două tabere adverse. În societate, ruptura e reală și de aici se naște violența. Am ajuns să consumăm moartea ca pe o știre banală. Dar am convingerea că societatea românească poate rezolva această problemă, prin schimbarea mentalităților”, a declarat, la rândul său, Dan Constantin, președinte UZPR.

Bogdan Gheorghiu, directorul Bibliotecii Naționale, a subliniat rolul implicării civice.

„Astfel de dezbateri ar trebui să fie regula, nu excepția. Mentalitățile greșite, moștenite din tradiții, trebuie discutate deschis. Neimplicarea nu e neutralitate, ci complicitate. Doar implicându-ne putem combate acest fenomen”, a spus el.

Psihologul Gabriela Bădăluță a insistat asupra rolului psihoeducației.

„Violența începe cu gesturi mici. Avem nevoie de mai multă psihologie în educație, de psihoeducație și blândețe pentru a rupe acest cerc”, a indicat ea.

Psihoterapeutul Mihaela Filip a vorbit despre urgența creării unor spații sigure pentru femei.

„E vital să existe spații unde femeile să-și poată exprima vulnerabilitatea și să primească sprijin real — din partea noastră, a tuturor”, a avertizat Filip.

Fost secretar de stat: O femeie moartă după ce a cerut ajutor este un eșec al sistemului

„Green Woman înseamnă să fii mereu cu un pas înainte. Nu e suficient să vorbim. Trebuie să acționăm. O femeie moartă după ce a cerut ajutor este un eșec al sistemului. Nu mai putem accepta astfel de eșecuri”, a punctat Simona Man, fost secretar de stat.

Thomas Moldovan, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport, a evocat despre schimbarea mentalităților prin sport și educație.

„Am văzut femei antrenor subestimate doar pentru că sunt femei. Sub patronajul non-violenței, nu trebuie să tolerăm niciun abuz. Sportul și educația pot schimba mentalități”, a spus acest participant la eveniment.

Avocatul Daniel Florea a clarificat perspectiva juridică a situației.

„Cel mai greu este să judeci un caz de violență împotriva unui copil. Soluția nu poate fi individuală. Trebuie să construim mecanisme reale de protecție și sprijin”, a subliniat el.

